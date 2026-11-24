(Photos : Gérard Baldocchi)
Un prospectus à la main, Gabriel déambule entre les stands installés dans le hall du cinéma Le Cube à Bastia. À la recherche d’informations sur son avenir professionnel, il est venu profiter de la Nuit de l’orientation pour échanger avec les professionnels et en apprendre davantage sur les métiers qui pourraient l’intéresser. « Je sais que j’aimerais travailler dans le secteur du médical et partir en fac de médecine l’année prochaine, mais je ne sais pas encore vers quelle spécialité me tourner pour la suite », explique-t-il. Pour affiner son projet, Gabriel est notamment allé à la rencontre d’étudiants en médecine et d’ostéopathes venus présenter leurs parcours et leur métier. Organisée par l’Établissement public de commerce et d’industrie (EPCI) de Corse, la Nuit de l’orientation réunit cette année une trentaine d’entreprises et professionnels issus de secteurs variés - santé, agriculture, sécurité, finance ou encore hôtellerie-restauration - venus à la rencontre des jeunes et adultes en reconversion professionnelle pour leur faire découvrir les possibilités qui s’offrent à eux.
Pour certains, leur projet professionnel est déjà bien défini. C’est notamment le cas d’Emma, qui souhaite devenir sage-femme. « C’est vraiment le métier que je veux faire depuis que je suis au collège », indique cette lycéenne en classe de terminale. « Je suis venue ici parce qu’on m’a dit qu’il y aurait des sages-femmes et je voulais avoir des informations sur leur parcours et leurs études pour savoir à quoi m’attendre l’année prochaine. » Pour d’autres, le chemin est moins évident. Lucas hésite encore sur la voie à suivre après son baccalauréat, qu’il obtiendra dans quelques mois. « Je vais bientôt devoir m’inscrire sur Parcoursup mais je ne sais pas encore dans quoi j’aimerais travailler plus tard. Je me suis dit qu’en venant là, j’allais peut-être pouvoir trouver un métier que j’aimerais faire et que je ne connais pas. »
Une trentaine de métiers à découvrir
De l’autre côté des stands, les professionnels sont eux aussi au rendez-vous. Issus de secteurs d’activité variés, ils profitent de cette soirée pour présenter leurs métiers et échanger directement avec leurs futurs potentiels collaborateurs. C’est notamment le cas de Mathilde, ergothérapeute. « C’est vrai que le métier est de plus en plus connu, et pourtant on manque d’ergothérapeutes. On le voit par exemple avec nos collègues du libéral qui ont beaucoup d’enfants en liste d’attente », précise-t-elle. « Je pense que le salon peut vraiment permettre de mieux faire connaître le métier, surtout que la première chose que les gens veulent savoir en arrivant, c’est en quoi consiste le métier. On a souvent des jeunes qui veulent travailler dans le domaine de la rééducation, et ils viennent voir les options. »
Au-delà de la présentation de leurs activités, les professionnels entendent également faire connaître les réalités de leur secteur et les perspectives qu’il offre. « On connaît les métiers de l’agriculture avec des productions animales et végétales, mais on connaît moins des spécificités comme l’aménagement des espaces ou l’agritourisme. Le fait d’être sur le salon permet de mieux faire connaître les spécificités que nous proposons, et parfois d’apporter une vision différente aux parents », expliquent Isabelle Peinaud et Michèle Quintero, respectivement professeure documentaliste et conseillère principale d’éducation au sein du Campus Corsic’Agri à Borgo. « Et je pense aussi que c’est important que des étudiants viennent parler aux jeunes en plus des professeurs », indique Saveria, élève de première au lycée agricole de Borgo.
Pour la direction des douanes et droits indirects de Corse, présente pour la deuxième année à la Nuit de l’orientation, l’enjeu est davantage de « générer des vocations et de donner une image positive de nos actions ». « La première image qu’ont les jeunes, c’est la lutte contre le trafic de stupéfiants, alors qu’on a des missions beaucoup plus vastes », indiquent deux agents des douanes. « On est la police des marchandises, et on est là pour lutter contre les contrefaçons, protéger les espèces protégées, et bien évidemment lutter contre la criminalité organisée en luttant contre le trafic d’armes ou de stupéfiants. On a plus de 400 missions à notre actif et c’est bien de participer au salon pour mieux faire connaître le métier. »
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