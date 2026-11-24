(Photos : Gérard Baldocchi)





Un prospectus à la main, Gabriel déambule entre les stands installés dans le hall du cinéma Le Cube à Bastia. À la recherche d’informations sur son avenir professionnel, il est venu profiter de la Nuit de l’orientation pour échanger avec les professionnels et en apprendre davantage sur les métiers qui pourraient l’intéresser. « Je sais que j’aimerais travailler dans le secteur du médical et partir en fac de médecine l’année prochaine, mais je ne sais pas encore vers quelle spécialité me tourner pour la suite », explique-t-il. Pour affiner son projet, Gabriel est notamment allé à la rencontre d’étudiants en médecine et d’ostéopathes venus présenter leurs parcours et leur métier. Organisée par l’Établissement public de commerce et d’industrie (EPCI) de Corse, la Nuit de l’orientation réunit cette année une trentaine d’entreprises et professionnels issus de secteurs variés - santé, agriculture, sécurité, finance ou encore hôtellerie-restauration - venus à la rencontre des jeunes et adultes en reconversion professionnelle pour leur faire découvrir les possibilités qui s’offrent à eux.





Pour certains, leur projet professionnel est déjà bien défini. C’est notamment le cas d’Emma, qui souhaite devenir sage-femme. « C’est vraiment le métier que je veux faire depuis que je suis au collège », indique cette lycéenne en classe de terminale. « Je suis venue ici parce qu’on m’a dit qu’il y aurait des sages-femmes et je voulais avoir des informations sur leur parcours et leurs études pour savoir à quoi m’attendre l’année prochaine. » Pour d’autres, le chemin est moins évident. Lucas hésite encore sur la voie à suivre après son baccalauréat, qu’il obtiendra dans quelques mois. « Je vais bientôt devoir m’inscrire sur Parcoursup mais je ne sais pas encore dans quoi j’aimerais travailler plus tard. Je me suis dit qu’en venant là, j’allais peut-être pouvoir trouver un métier que j’aimerais faire et que je ne connais pas. »



