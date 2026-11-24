Elles se retrouvent régulièrement lors des processions et des célébrations religieuses. Mais cette fois, les confréries de Balagne ont souhaité se réunir autour d'une même table. Samedi 21 novembre, à Cateri, plus de cinquante confrères et consœurs ont répondu à l'invitation de François Croce et de Raphaël Quilici, prieur de la confrérie de Speluncatu.



L'idée mûrissait depuis quelque temps, notamment après un colloque sur les confréries organisé à Corte, auquel les deux initiateurs avaient participé ensemble. Mais un autre événement a précipité les choses cet été : la présentation par le diocèse de son projet de « Maison des confréries », destiné à mettre à disposition des ressources communes. « Ça nous a fait réagir. On s'est dit qu'il fallait qu'on se réunisse par région, qu'on puisse discuter entre nous », raconte Raphaël Quilici. Avec une vingtaine de confréries entre Pietralba et Calvi, la Balagne est la région qui en comporte le plus et s’est donc naturellement imposée comme un premier territoire de rencontre.





Préserver les traditions sans les uniformiser



Parmi les premières pistes évoquées, la création d'un site internet commun, pensé comme une véritable base de données pour sauvegarder les chants, les textes, les rites et les usages propres à chaque village. « C'est un patrimoine tellement fragile. Chacun conserve des choses de son côté. Il faut pouvoir sauvegarder ce que nous avons avant que cela disparaisse », souligne le prieur.



Car l'objectif n'est pas de rapprocher les pratiques au point de les rendre identiques. En Balagne, chaque village a notamment conservé sa propre mélodie. Certaines confréries ont même choisi d'en recréer une lorsque la leur avait disparu. « Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est uniformiser. Il faut au contraire montrer la diversité. On peut s'inspirer des autres, échanger, mais pas copier », insiste Raphaël Quilici.



Les prochaines rencontres pourraient justement permettre de mieux connaître les usages de chacun. Comment renouvelle-t-on les prieurs d'un village à l'autre ? Quels chants, quels offices et quelles processions rythment la Semaine sainte ? Autant de pratiques qui varient selon les villages et que les confréries n'ont pas toujours l'occasion de découvrir.





Une dynamique collective aussi tournée vers la solidarité



Les discussions ont également porté sur la possibilité de mener des actions sociales communes. Si plusieurs confréries organisent déjà des initiatives solidaires ou des événements pour récolter des fonds, leur rapprochement pourrait donner une autre ampleur à ces projets. « À vingt confréries, on peut peut-être réfléchir à quelque chose de plus gros, porter un projet auprès d'une collectivité et peser un peu plus dans les décisions », avance Raphaël Quilici.



Car leur rôle dépasse largement le cadre religieux. Dans les villages, les confréries participent à la vie locale et entretiennent notamment les liens entre les générations. « Dans le rural, la confrérie, c'est surtout le lien. C'est vraiment le cœur de la communauté dans les villages. On voit souvent que c'est elle qui impulse plein de choses bien au-delà de l'aspect religieux », rappelle-t-il.



Une mission qui n'est toutefois pas sans difficulté, alors que certains villages se vident et que les effectifs diminuent. « On se retrouve avec de moins en moins de monde dans les confréries et donc de plus en plus de difficultés à assurer nos missions », constate le prieur.



Après cette première rencontre, les participants ont prévu de se retrouver en février puis en novembre 2027. D'ici là, chaque confrérie pourra échanger avec ses membres sur les pistes évoquées et revenir avec ses propositions.

