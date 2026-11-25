Un an après le lancement de ses deux dispositifs dédiés à la santé et à la santé mentale, la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) dresse un premier bilan des actions engagées et se projette vers 2027.



Réunis mardi 17 novembre en comité de pilotage, les différents partenaires ont fait le point sur les initiatives menées en 2026 et les projets à venir avec une ambition : mieux répondre aux besoins des habitants, et en particulier les plus fragiles.



Car pour la CAB, la santé ne se limite pas au seul accès aux soins. Environnement, prévention, santé mentale, inclusion, accompagnement des publics vulnérables… l’agglomération entend développer une approche globale, en s’appuyant sur les acteurs déjà présents sur le territoire. Une démarche qui repose sur deux outils lancés fin 2025 : le contrat intercommunal de santé et le conseil local de santé mentale et addictions (CLSM-A). « Le but est d’accompagner les actions et de les coordonner sans se substituer aux actions des différentes institutions pour pouvoir mesurer les effets sur le long terme », explique le professeur Laurent Papazian, vice-président de la CAB chargé de la santé.





Les premières actions engagées





Au cours de cette première année, plusieurs initiatives ont été déployées dans les domaines identifiés comme prioritaires. La santé des femmes a notamment fait l'objet d'une attention particulière avec le festival Ciné Donne, une journée consacrée à la santé cardiovasculaire des femmes en partenariat avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), ainsi qu'un travail autour du suivi post-partum avec la Protection maternelle et infantile (PMI). La prévention s'est également étendue à l'environnement, avec des actions de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur et extérieur. Des totems permettant de visualiser, grâce à un indicateur coloré, le niveau de pollution atmosphérique ont notamment été installés dans plusieurs communes de l'agglomération. Des ateliers consacrés à la qualité de l'air dans les logements et des projets de jardins partagés ont aussi été développés.





Autre priorité : la santé mentale, notamment celle des jeunes et des publics vulnérables. À travers le CLSM-A, la CAB souhaite faciliter le repérage des personnes en souffrance psychologique et leur orientation vers les structures susceptibles de leur apporter une aide. « Il y a un travail important à mener, notamment chez les jeunes, pour détecter et prendre en charge les problèmes qui peuvent se poser », insiste Laurent Papazian. Parmi les initiatives engagées figurent notamment le projet de guichet unique à la Maison des adolescents, des ateliers autour de la maladie d'Alzheimer et des formations destinées aux professionnels de la solidarité. L'information et l'accès aux droits sociaux font également partie des enjeux, notamment « pour répondre aux besoins de ces populations en termes de précarité alimentaire ou dans le cadre du logement ».





Les perspectives pour 2027





Cette première année de mise en œuvre ne constitue qu'une étape. Pour 2027, la CAB et ses partenaires souhaitent poursuivre les actions engagées tout en développant de nouveaux projets. « C'est un programme qui se déroule sur cinq ans. Aujourd'hui, on est surtout dans une logique de suivi, mais rien n'empêche de nouvelles actions », précise le vice-président. Chez les jeunes et les familles, l'installation définitive d'un guichet unique d'accueil et d'orientation pour les 11-25 ans figure parmi les priorités. Un « Café des parents » doit également voir le jour avec la ville de Bastia et la Cité éducative. Des ateliers autour du rapport au corps sont par ailleurs prévus dans les quartiers prioritaires et les établissements de l'Aide sociale à l'enfance. Des consultations Handigynéco en lien avec l'ARS, des séances de yoga à la Maison des femmes et des actions de prévention autour des pathologies féminines seront également organisées.





Enfin, les seniors et les personnes en situation de handicap bénéficieront également de nouveaux projets : balades en mer inclusives, création d'un espace sensoriel Snoezelen, ateliers musicaux autour de la maladie d'Alzheimer en Ehpad ou encore actions en faveur du bien vieillir dans les quartiers prioritaires. Pour Laurent Papazian, l'enjeu sera surtout de faire vivre cette dynamique dans la durée. « Ce qui va être très important, c'est le suivi », rappelle-t-il. Les réunions régulières avec les partenaires doivent ainsi permettre d'accompagner les initiatives, de définir les objectifs et, lorsque cela est nécessaire, de répondre aux difficultés rencontrées.

