Monoprix (Ajaccio)

(Ajaccio) E.Leclerc (Centre Commercial Baléone)

(Centre Commercial Baléone) Carrefour (Finosello-Ajaccio)

(Finosello-Ajaccio) Carrefour Market (Mezzavia)

Alors qu’un flou persiste au niveau national autour de la visibilité de la Journée mondiale de lutte contre le sida du mardi 1er décembre — poussant de nombreuses associations à interpeller le gouvernement par lettre ouverte pour le rétablissement de la campagne annuelle de prévention —maintient le cap sur le terrain. Créée en 1992, l’association historique et unique dédiée à cette cause en Corse accompagne depuis plus de 30 ans les personnes touchées par le VIH/Sida.Vivre avec ce virus n’est pas chose facile. Même si les prises de traitements se sont simplifiées, cela reste une grande contrainte qui peut pousser certains vers la précarité, une situation aggravée par la hausse actuelle des prix.Aujourd’hui, des millions de personnes vivent avec le VIH, et trop de nouvelles contaminations ont encore lieu chaque jour.Pour répondre à la précarité des usagers accompagnés par la structure, l’équipe et les bénévoles d', qui seront redistribués tout au long de l’année. Nous comptons sur votre solidarité, tout en comprenant les difficultés de chacun dans cette période, à la sortie de nos magasins partenaires :