Alors qu’un flou persiste au niveau national autour de la visibilité de la Journée mondiale de lutte contre le sida du mardi 1er décembre — poussant de nombreuses associations à interpeller le gouvernement par lettre ouverte pour le rétablissement de la campagne annuelle de prévention — Aiutu Corsu
maintient le cap sur le terrain. Créée en 1992, l’association historique et unique dédiée à cette cause en Corse accompagne depuis plus de 30 ans les personnes touchées par le VIH/Sida.
Vivre avec ce virus n’est pas chose facile. Même si les prises de traitements se sont simplifiées, cela reste une grande contrainte qui peut pousser certains vers la précarité, une situation aggravée par la hausse actuelle des prix.
Aujourd’hui, des millions de personnes vivent avec le VIH, et trop de nouvelles contaminations ont encore lieu chaque jour. Rendez-vous le samedi 28 novembre de 9h00 à 18h00
Pour répondre à la précarité des usagers accompagnés par la structure, l’équipe et les bénévoles d'Aiutu Corsu collecteront vos dons alimentaires
, qui seront redistribués tout au long de l’année. Nous comptons sur votre solidarité, tout en comprenant les difficultés de chacun dans cette période, à la sortie de nos magasins partenaires :
Nous remercions chaleureusement ces enseignes pour leur fidélité, leur engagement et leur accueil favorable renouvelé
- Monoprix (Ajaccio)
- E.Leclerc (Centre Commercial Baléone)
- Carrefour (Finosello-Ajaccio)
- Carrefour Market (Mezzavia)
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