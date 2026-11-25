MEDIATHEQUE DES CANNES
- samedi 28 novembre à 10h30 : atelier créatif "Porte-torchon" (4/6 ans)
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 MEDIATHEQUE DES CANNES "ATELIERS NUMERIQUES"
- vendredi 27 novembre à 18h : soirée Games (Intergénérationnel)
- samedi 28 novembre à 14h : "Ciné Geek jeunesse" (8 ans +)
- samedi 28 novembre à 14h : "Projet impression 3D" (12 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR
- Défi lecture du mois de novembre "Lire un roman ayant reçu un prix littéraire" (Public adulte)
- durant tout le mois de novembre : Ciné-Club "Les cinés de la rentrée" (Tout public)
- vendredi 27 novembre à 18h : rencontre-dédicace hors les murs (librairie Bartleby's) avec Caroline Costa autour de son dernier roman "Curieux automne à l'auberge de Certilleux", médiation Céline Prévost (Public adulte)
- samedi 28 novembre à 10h : atelier créatif "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)
- samedi 28 novembre à 13h30 : animation jeunesse "La quête de la Sant'Andria" (7 ans +)
- samedi 28 novembre à 16h : rencontre-dédicace avec Dominique Memmi autour de son dernier roman "L'escalier dans l'orage", médiation Céline Prévost (Public adulte)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40 MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR « ESPACE MULTIMEDIA »
- vendredi 27 novembre à 10h30 : Initiation informatique (Public adulte)
- vendredi 27 novembre à 13h30 : Renforcement informatique (Public adulte)
- samedi 28 novembre à 10h30 : Retro Gaming : Mario Kart, Mario All Stars... (10 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40 MEDIATHEQUE SAINT JEAN
- samedi 28 novembre à 13h : atelier jeu de cartes "Magics : initiation et perfectionnement" animé par Florian et Jean-Paul (16 ans +)
- samedi 28 novembre à 14h : Disney Club (Famille)
Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81
MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 23 AU 27 NOVEMBRE :
- samedi 28 novembre à 10h : "A Sant'Andria" animé par Lili's Stories (3 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50