Comment répondre, en seulement 24 heures, à un problème réel posé par une entreprise ? C’est le défi relevé jeudi 26 et vendredi 27 novembre par les étudiants réunis à Ajaccio pour la quatrième édition de « 24 Ori pà inventà ». Organisé par MIRA, l’événement rassemble des jeunes issus de six établissements et de formations différentes. Leur mission : comprendre une problématique, imaginer une réponse et la présenter au jury en trois minutes. Les sujets sont dévoilés au début de la manifestation. Les équipes, accompagnées par des coachs et disposant d’un LabTech pour passer de l’idée au prototype, doivent s’organiser rapidement. Ici, les entreprises ne leur remettent pas un cahier des charges détaillé. Elles exposent une difficulté à laquelle elles sont réellement confrontées, laissant aux étudiants le soin d’en cerner les enjeux et de proposer une piste de solution. « L’objectif, c’est de permettre à des étudiants, de la première à la cinquième année, de se confronter à des projets présentés par des entreprises », explique Benjamin Pereney, cofondateur et directeur de l’école d’ingénieurs informatique MIRA. Le mélange des promotions et des établissements fait partie intégrante de l’exercice : « On les oblige à se mélanger avec d’autres écoles et d’autres promotions. »



Apprendre à travailler ensemble



La diversité des parcours est ainsi pensée comme un ressort de la créativité. En réunissant des étudiants qui n’ont pas les mêmes compétences ni les mêmes façons d’aborder un problème, l’événement cherche à provoquer la confrontation des idées. Mais l’expérience ne se limite pas à trouver une solution originale. Il faut aussi apprendre à travailler ensemble, parfois sous pression. « Les groupes peuvent se tendre, puis quelquefois réussir à repartir pour travailler sur un projet », observe Benjamin Pereney. Une réalité qui fait, selon lui, partie de l’apprentissage : les équipes ne produisent pas toutes le même résultat, « comme dans la vraie vie ». Au terme des 24 heures, les propositions sont évaluées selon leur capacité à répondre au problème posé, leur faisabilité et leur caractère innovant.





Pour les entreprises, l’intérêt est tout aussi concret. Les défis soumis aux étudiants portent sur des difficultés rencontrées sur le terrain, avec l’espoir que certaines propositions puissent être approfondies ou mises en œuvre. Des collaborations ont déjà dépassé le cadre de précédentes éditions, indique le directeur de MIRA, qui cite des entreprises ayant retenu des solutions techniques proposées par les étudiants.





Un nouveau parcours pour les dirigeants



Cette édition s’est également ouverte aux chefs d’entreprise avec un parcours dédié, animé par Serge Darrieumerlou, spécialiste de l’innovation et ancien directeur de l’innovation du groupe Somfy. Conférences-débats et atelier collectif ont abordé l’écoute des clients, la construction d’un plan d’innovation et les moyens de renforcer la capacité d’innovation des entreprises. Cette nouveauté élargit l’ambition de la manifestation : faire se rencontrer les étudiants et les acteurs économiques autour de l’innovation, tout en donnant aux dirigeants des outils de réflexion. Porté par MIRA en partenariat avec l’ESTIA, l’événement entend ainsi rapprocher la formation des besoins du territoire.





Vendredi après-midi, les équipes ont défendu leurs projets au cinéma l’Ellipse, avant la délibération du jury et la remise des prix. Pour Benjamin Pereney, l’essentiel est aussi dans le chemin parcouru : montrer qu’« en travaillant en groupe pendant un temps limité, on arrive quand même à faire des projets aboutis ». De quoi mesurer, en une journée, ce que la confrontation des idées peut produire lorsque les étudiants sont placés face à des enjeux bien réels.

