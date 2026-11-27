Comment entretenir, exploiter et valoriser une forêt lorsque l’on ne connaît pas précisément ses propriétaires ou les limites de leurs parcelles ? C’est à cette problématique, particulièrement prégnante en Corse, que le Centre national de la propriété forestière (CNPF) a souhaité consacrer une journée de réflexion, ce vendredi, au Palais des Congrès d’Ajaccio. Organisé dans le cadre de sa convention avec l’Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC), ce séminaire a réuni de nombreux spécialistes du foncier, parmi lesquels les représentants du Groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC), afin de croiser les expertises et d’envisager des pistes de résolution.





Car derrière la complexité des situations juridiques se dessinent de véritables enjeux d’aménagement du territoire, de développement économique et de protection de l’environnement. Avec près de 400 000 hectares de forêt privée, selon les chiffres avancés par le CNPF, la Corse dispose d’un important patrimoine naturel dont la gestion se heurte encore trop souvent à des situations foncières complexes, parfois héritées de plusieurs générations. « Nous avons un important pourcentage d’indivisions et de biens non délimités qui posent problème pour la gestion durable de la forêt. Or, la mission du CNPF de Corse, qui est un organisme d’État, est d’accompagner les propriétaires forestiers privés dans cette gestion durable », rappelle Noëlle Leca, présidente du CNPF Corse depuis un an et demi.





Des propriétaires parfois dans l’impossibilité de gérer leurs parcelles



Si les difficultés liées à l’indivision et à l’absence de titres de propriété sont bien connues sur l’île, la question des biens non délimités (BND) constitue l’une des particularités du foncier corse. Ces biens correspondent à des parcelles cadastrales au sein desquelles plusieurs propriétaires détiennent des lots dont les limites respectives ne sont pas précisément identifiées sur le terrain. « La parcelle est bien enregistrée au cadastre, mais les propriétaires de cette parcelle ne connaissent pas leur lot sur le terrain », explique Noëlle Leca. Une situation qui complique considérablement les démarches lorsqu’il s’agit d’entretenir une forêt, d’y engager des travaux ou encore d’en valoriser les ressources. « Lorsque l’on ne peut pas identifier les différents propriétaires, on ne peut pas obtenir les accords nécessaires à la gestion de la forêt, à sa valorisation ou pour faire intervenir des forestiers qui vont entretenir le bien. »





De nombreux propriétaires désireux de gérer leur patrimoine peuvent ainsi se retrouver confrontés à des obstacles administratifs et juridiques. Une difficulté qui pénalise également la structuration de la filière bois insulaire, en limitant les possibilités de mobilisation de la ressource forestière. Pour Christophe Barbe, directeur du CNPF Corse, la situation insulaire se distingue principalement par l’importance de ces biens non délimités. « Concernant les BND, je pense que la Corse détient un peu le record de France. Après, la petite propriété, c’est classique, ce n’est pas propre à la Corse. La transmission des propriétés et la gestion de la forêt ne sont pas non plus des problématiques exclusivement corses. »





Un désordre foncier profondément ancré dans l’histoire insulaire



Pour mieux comprendre les difficultés actuelles, la matinée a notamment été consacrée aux origines historiques et juridiques de la propriété forestière en Corse. Louis Orsini, enseignant à la Faculté de droit de l’Université de Corse, a ainsi apporté son éclairage sur l’histoire des forêts insulaires, avant une intervention de Maître Alain Spadoni, président honoraire du Conseil régional des notaires et président du Conseil supérieur d’orientation du GIRTEC, consacrée au droit de propriété, à ses problématiques et à leurs conséquences. Si les particularités successorales de la Corse sont régulièrement évoquées pour expliquer le désordre foncier, elles ne constituent pas, selon Christophe Barbe, l’unique origine du phénomène. « Ce n’est pas à cause des seuls arrêtés Miot que nous avons ces problèmes. Il y a également eu des événements historiques. Lors des deux guerres mondiales, par exemple, des hommes sont partis se battre pour défendre la France et les successions n’ont pas forcément été faites », souligne le directeur du CNPF.





Face à l’ampleur de la tâche, les organisateurs ne prétendent pas apporter une réponse immédiate à l’ensemble des difficultés. L’ambition est davantage de décloisonner les interventions des différents acteurs et de construire une méthodologie commune, en s’appuyant notamment sur l’expertise du GIRTEC et des professionnels du notariat. « Ce que nous souhaitions à travers ce séminaire, c’était créer un espace de discussion, une agora en quelque sorte, pour que chacun puisse exposer ses problèmes et que nous puissions éventuellement parvenir à des solutions. Il ne s’agit pas forcément de trouver des solutions miracles immédiatement, mais d’avancer pas à pas », conclut Christophe Barbe.

