(Photos Gérard Baldocchi)
Alors que le port de commerce de Bastia concentre 60 % du trafic fret insulaire et qu’environ 250 camions se croisent quotidiennement, la récupération des remorques à l’arrivée des navires peut rapidement devenir un exercice complexe. « Aujourd’hui, on connaît l’heure d’arrivée du bateau, mais on ne sait pas à quelle heure va être déchargée la remorque et le temps que ça va prendre », indique Stefanu Venturini, président de la commission portuaire au sein de l’Établissement public de commerce et d’industrie (EPCI) de Corse. « Dès l’arrivée du bateau, nous avons tous les transporteurs qui attendent leur remorque et dès que celle-ci sort, ils la récupèrent, ce qui crée un embouteillage et une zone contrainte et restreinte pour les dockers. »
Pour répondre à cette problématique, une nouvelle application de suivi des remorques est actuellement développée dans le cadre du projet européen EASY2LOG, financé dans le cadre du programme franco-italien Interreg Marittimo. Présenté ce vendredi à Bastia, le dispositif doit permettre de mieux anticiper les opérations de débarquement et de coordonner les interventions des différents acteurs portuaires. Concrètement, le système reposera sur l’installation de QR codes sur les remorques, associés à un dispositif de géolocalisation. L’objectif est de pouvoir suivre leur emplacement et de connaître leur heure de débarquement, afin d’estimer le moment auquel elles seront disponibles pour être récupérées par les transporteurs. « Le but de cette application, c’est de les prévenir en amont de façon à ce qu’ils puissent s'organiser et venir récupérer leur remorque au bon endroit une fois qu’elle a été déchargée », précise Stefanu Venturini.
À terme, le dispositif doit permettre d’étaler la récupération des remorques sur une période de deux à trois heures, afin de limiter les regroupements de poids lourds et de fluidifier la circulation, y compris aux abords du port. « Quand vous savez qu’il y a à peu près une centaine de remorques qui sont déchargées les unes après les autres, ça crée un embouteillage, déjà dans la ville et aussi sur tout le reste du réseau routier, puisque le port de Bastia accueille 60 % du fret de Corse. Tout part d’ici et ça crée des bouchons sur l’ensemble du réseau routier. En étalant le déchargement des remorques sur une période d’environ deux à trois heures, on va effectivement fluidifier tout le réseau routier. »
Une amélioration également attendue par les transporteurs, directement concernés par les difficultés d’organisation à l’arrivée des navires, à l’instar de Joseph Benzoni, qui évoque des opérations qui se déroulent parfois de manière désordonnée, faute de connaître précisément l’ordre de sortie des remorques. « Par le passé, quand un navire arrivait, les transporteurs récupéraient leur remorque parfois de manière très anarchique », admet-il. « Comme on ne connaît pas l’ordre initial, ça créait une sorte de panique générale et ça empêchait forcément les dockers de travailler correctement. En plus, on perdait énormément de temps, et pour un transporteur, le temps est très important parce qu’il y a un effet papillon : plus vous récupérez votre remorque tard, plus vous vous retrouvez dans des embouteillages ou avec des contraintes de temps qui vous compliquent la tâche. Et puis, ça pouvait créer des risques, surtout l’été quand il y a plusieurs navires en même temps. »
Le déploiement de cette nouvelle application doit maintenant se faire progressivement. Les premières installations sont prévues dès le mois de décembre, avec l’équipement d’un premier Douglas, un tracteur portuaire chargé de déplacer les remorques lors des opérations de débarquement. Des essais en conditions réelles doivent ensuite être menés au premier trimestre 2027, afin de comparer les prévisions aux opérations observées et d’ajuster le fonctionnement du dispositif. L’équipement de l’ensemble de la flotte de Douglas et le déploiement progressif des QR codes sur les remorques sont prévus au cours des deuxième et troisième trimestres 2027. La phase de test représente un investissement de 180 000 euros, financé à hauteur de 80 % par des fonds européens. Le projet, qui associe plusieurs partenaires français et italiens, pourrait à terme être étendu aux autres ports de Corse, sous réserve des résultats de cette première expérimentation à Bastia.
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