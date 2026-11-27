(Photos Gérard Baldocchi)





Alors que le port de commerce de Bastia concentre 60 % du trafic fret insulaire et qu’environ 250 camions se croisent quotidiennement, la récupération des remorques à l’arrivée des navires peut rapidement devenir un exercice complexe. « Aujourd’hui, on connaît l’heure d’arrivée du bateau, mais on ne sait pas à quelle heure va être déchargée la remorque et le temps que ça va prendre », indique Stefanu Venturini, président de la commission portuaire au sein de l’Établissement public de commerce et d’industrie (EPCI) de Corse. « Dès l’arrivée du bateau, nous avons tous les transporteurs qui attendent leur remorque et dès que celle-ci sort, ils la récupèrent, ce qui crée un embouteillage et une zone contrainte et restreinte pour les dockers. »





Pour répondre à cette problématique, une nouvelle application de suivi des remorques est actuellement développée dans le cadre du projet européen EASY2LOG, financé dans le cadre du programme franco-italien Interreg Marittimo. Présenté ce vendredi à Bastia, le dispositif doit permettre de mieux anticiper les opérations de débarquement et de coordonner les interventions des différents acteurs portuaires. Concrètement, le système reposera sur l’installation de QR codes sur les remorques, associés à un dispositif de géolocalisation. L’objectif est de pouvoir suivre leur emplacement et de connaître leur heure de débarquement, afin d’estimer le moment auquel elles seront disponibles pour être récupérées par les transporteurs. « Le but de cette application, c’est de les prévenir en amont de façon à ce qu’ils puissent s'organiser et venir récupérer leur remorque au bon endroit une fois qu’elle a été déchargée », précise Stefanu Venturini.

