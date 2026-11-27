U tempu in Corsica
Un temps ensoleillé au nord, des éclaircies entrecoupées de passages nuageux au sud dans la matinée. Si le ciel évolue peu dans l'après-midi sur l'ouest de la Corse-du-Sud, les conditions météorologiques se dégraderont en revanche sur le nord-est de l'île, avec des averses parfois soutenues. Les températures auront du mal à atteindre les 18 degrés.
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(Annick Medori)