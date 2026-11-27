A màghjina - L’orii, memoria di petra
Dans le sud de la Corse, les orii racontent une époque où l’homme savait tirer parti des formes de la nature. Aménagés dans les cavités du granit sculptées par l’érosion, ces abris fermés par des murs de pierres sèches servaient autrefois de refuges aux bergers ou de lieux de stockage. Sous l’azur du ciel insulaire, ces constructions se fondent dans le paysage, témoins silencieux d’une vie pastorale et d’un savoir-faire ancestral. Un patrimoine de pierre où se mêlent l’œuvre du temps et celle des hommes.
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