Les candidats devront notamment respecter une Charte Durable prenant en compte la provenance et la qualité des ingrédients, la saisonnalité des produits, le recours à l’agriculture biologique, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore les bonnes pratiques de préparation. « L’objectif du défi est de concevoir une cuisine durable avec un budget maîtrisé, dans des conditions professionnelles. Nous voulons permettre aux restaurateurs de valoriser les pratiques qu’ils ont déjà dans leurs établissements, mais aussi les amener à se poser des questions et, potentiellement, à améliorer ces pratiques pour avoir un impact à plus long terme sur le territoire. » Les organisateurs entendent également profiter de la visibilité du concours pour sensibiliser les consommateurs à leurs propres habitudes alimentaires. « Nous souhaitons amener chacun à s’interroger sur sa façon de consommer, aussi bien au restaurant que dans sa propre alimentation, au sein de son foyer », ajoute Aline Rinagel Hoffman.





Six brigades, trois plats et un véritable défi culinaire

Le mardi 2 mars 2027, six restaurateurs insulaires investiront les cuisines de l’École Hôtelière Méditerranéenne. Chacun sera associé à un apprenti de première année de CAP Cuisine, désigné par tirage au sort. Une manière de confronter les expériences, de favoriser les échanges entre générations et de placer la transmission des savoir-faire au cœur de l’événement. Les six brigades devront réaliser un menu complet répondant à un cahier des charges précis. En entrée, les candidats devront proposer une recette entièrement végétalienne, excluant tout produit d’origine animale, y compris dans les sauces et les éléments de finition. Le plat principal devra être élaboré autour d’un gigot d’agneau de race corse, accompagné d’un jus ou d’une sauce et de garnitures comprenant notamment des légumes et des légumineuses. Enfin, le dessert devra associer une pâte, laissée au choix du candidat, à un agrume corse.





Si la qualité gustative et la créativité seront naturellement au rendez-vous, la sélection des ingrédients constituera également une dimension essentielle de la compétition. « Le sourcing des ingrédients représentera une grosse partie du concours. Ce que nous attendons des candidats, c’est qu’ils nous transmettent toutes les informations concernant l’approvisionnement de leurs ingrédients. L’objectif est de valoriser autant que possible les produits corses », précise Aline Rinagel Hoffman. Des seuils minimums concernant l’utilisation de produits locaux et issus de l’agriculture biologique seront notamment imposés aux candidats pour prétendre à une place en finale.





Franck Putelat, un chef doublement étoilé comme parrain

Pour cette première édition, les organisateurs pourront compter sur un parrain de prestige en la personne de Franck Putelat. Meilleur Ouvrier de France, Bocuse d’Argent et chef doublement étoilé au Guide Michelin pour son restaurant La Table de Franck Putelat, à Carcassonne, il défend une cuisine étroitement liée à son territoire, au respect des producteurs et à la saisonnalité Également distingué chevalier de l’ordre du Mérite agricole en 2026, le chef a tenu à apporter son soutien à cette initiative insulaire.





La première édition du Défi des Restos bénéficie également d’une importante mobilisation des acteurs économiques, agricoles et touristiques de l’île. La Chambre d’agriculture, l’ODARC, l’Agence du tourisme de la Corse, la Fédération régionale des offices de tourisme et plusieurs offices de tourisme du territoire figurent notamment parmi les partenaires mobilisés autour du projet. « Nous avons reçu beaucoup de réponses positives. Les partenaires sont prêts à s’engager dans ce concours et à proposer différents lots pour les gagnants », souligne Annabelle Gossein. Le grand vainqueur, récompensé pour l’ensemble de son menu, bénéficiera notamment d’un accès aux coulisses du concours national de cuisine durable de la Fondation Olivier Ginon, à Lyon, ainsi que d’une participation à une battle culinaire lors du festival Festi Bocca de Bonifacio, où il pourra se mesurer à des chefs de dimension nationale. Une expérience agritouristique proposée par l’office de tourisme intercommunal d’Ajaccio, une expérience « Bienvenue à la ferme », une capsule vidéo de valorisation de son établissement réalisée par l’intermédiaire de l’Agence du tourisme de la Corse, ainsi qu’une année d’adhésion offerte au label Gusti di Corsica, sous réserve de respecter les critères de sa charte, compléteront les récompenses.



Le jury pourra également décerner jusqu’à trois coups de cœur pour distinguer une entrée, un plat ou un dessert. Les apprentis ne seront pas oubliés puisque le meilleur commis de la compétition se verra remettre une carte cadeau FNAC d’une valeur de 250 euros. « Nous souhaitons également valoriser le meilleur commis de l’École Hôtelière Méditerranéenne. Il y a beaucoup de partenaires mobilisés et une véritable volonté de chacun de s’engager dans ce concours », poursuit Annabelle Gossein.





Les candidatures ouvertes jusqu’au 25 janvier

Officiellement lancé ce jeudi 26 novembre, l’appel à candidatures s’adresse à l’ensemble des restaurateurs professionnels dont le siège social est établi en Corse. Les établissements intéressés auront jusqu’au 25 janvier 2027 pour déposer leur dossier, dans lequel ils devront notamment détailler leurs recettes et la provenance des ingrédients utilisés. Après examen des candidatures par le comité de sélection, les six restaurants finalistes seront dévoilés le 4 février prochain, avant de se retrouver le mardi 2 mars dans les cuisines de l’École Hôtelière Méditerranéenne d’Ajaccio.





À travers ce premier rendez-vous, les organisateurs espèrent enclencher une dynamique collective qui perdurera bien au-delà de la remise des prix. Car si les six brigades auront à cœur de séduire le palais du jury, le véritable défi sera aussi de faire évoluer durablement les pratiques au sein des restaurants insulaires et de démontrer que la richesse du terroir corse peut constituer l’un des principaux leviers de la transition écologique de la profession. Les restaurateurs souhaitant participer au concours peuvent déposer leur candidature jusqu’au 25 janvier 2027.

