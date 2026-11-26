L’AFM-Téléthon et l’APBG, Association des Professeurs de Biologie et de Géologie, proposent chaque année aux enseignants de collèges et lycées de recevoir dans leurs classes un chercheur des laboratoires soutenus par l’AFM-Téléthon.

Cette opération intitulée « 1000 chercheurs dans les écoles », du 2 novembre au 4 décembre, se veut une opération de sensibilisation à la recherche médicale et aux métiers de la science sous l’angle des maladies génétiques rares et de la recherche de traitement avec les biothérapies innovantes. Les intervenants des laboratoires soutenus par l’AFM-Téléthon se déplacent ainsi dans les collèges et lycées de France pour expliquer et vulgariser les avancées de la recherche et la révolution médicale et scientifique en cours, discuter avec les élèves de leur parcours et de leur quotidien de chercheur, présenter la palette des métiers scientifiques.

En 13 éditions, près de 13 000 interventions pour plus de 492 000 élèves. Les thèmes abordés sont : les maladies génétiques, les maladies rares, la génétique, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, les cellules souches, l'intelligence artificielle... ainsi que toutes les avancées récentes de la biologie moléculaire. Le quotidien des chercheurs est également abordé avec le témoignage de l’intervenant qui ouvre son propos vers les différents métiers de la recherche.





« Cette année, notre lycée a été sélectionné pour accueillir France Pietri-Rouxel, directrice de recherche au CNRS et responsable d’une équipe au Centre de recherche en myologie à la Pitié-Salpêtrière Paris. Elle est titulaire d’un doctorat obtenu à l’université Paris-Sud Orsay et d’une habilitation à diriger des recherches de Sorbonne Université, elle est spécialisée en biologie moléculaire et cellulaire, en physiopathologie musculaire et en thérapie génique. Ses travaux portent notamment sur la myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui entraîne une dégénérescence progressive des muscles » explique Chloé Rossignol qui avec Cynthia Palmieri, toutes deux enseignantes de biologie et physiopathologie humaines, ont organisé cette journée. « Cette intervention présente un intérêt pédagogique particulier puisqu’elle s’inscrit pleinement dans les programmes de Première générale, spécialité SVT, Sciences de la Vie et de la Terre, et de Terminale ST2S, en BPH, Biologie et Physiopathologie Humaines. Les élèves étudient notamment l’ADN, les gènes, les mutations génétiques et leurs conséquences sur la synthèse des protéines. La thérapie génique constitue ainsi une 1 application concrète des connaissances acquises en classe » ajoute Cynthia Palmieri.





Au total, 188 élèves de Première générale spécialité SVT et de Terminale ST2S ont participé à cette rencontre, organisée en deux séances dans l’amphithéâtre du lycée avec la participation des enseignants de SVT de l’établissement, mobilisés pour permettre à leurs élèves de bénéficier de cette intervention scientifique.

Et l’intervenante a vite capté l’attention des élèves. « Lors de nos interventions nous avons trois grands objectifs » souligne France Pietri-Rouxel. « D'abord parler des maladies génétiques, des maladies génétiques rares, expliquer ce que c'est, expliquer les métiers autour des malades, pour que ce soit un petit peu plus concret pour eux. Et puis il y a une sensibilisation au handicap et essayer de les motiver pour les impliquer pour le Téléthon. Intervenir dans les établissements est très important. Je suis déjà intervenu à Toulouse, à Montpellier et je tenais à venir aussi en Corse car je suis d'origine de l’île. L’opération au niveau national dure un mois, avec 350 intervenants pour un total de 1000 interventions. Donc vous multipliez par le nombre d'élèves et vous voyez que cela représente un nombre très conséquent d’élèves. Dans mon intervention j’utilise un PowerPoint pour présenter l’opération mais j'interagis beaucoup avec eux car ce n'est pas un cours de SVT, c'est vraiment des informations et la discussion est importante. Ils comprennent mieux ce que sont les maladies génétiques rares et quand on comprend, on accepte ».





Et les questions ont fusé dans l’amphi. « Ça nous a permis de mieux comprendre comment les découvertes réalisées en laboratoire peuvent conduire au développement de nouvelles approches thérapeutiques mais aussi de découvrir son parcours, son métier et les perspectives offertes par la recherche médicale » déclarait une élève de Terminale à l’issue de la séance.

Au-delà de cette rencontre scientifique, le lycée Paul Vincensini s’investit depuis cinq ans dans des actions solidaires au profit du Téléthon, portées notamment par les élèves de la filière ST2S. Cette année encore, les élèves vont procéder à une vente de roses au sein de l’établissement, afin de récolter des fonds qui seront reversés à l’AFM-Téléthon. « Cette mobilisation permet de donner une dimension citoyenne aux enseignements scientifiques et sanitaires de la filière ST2S » se réjouit C. Rossignol. « C’est une belle manière de relier les connaissances enseignées en classe, la recherche scientifique et l’engagement citoyen » conclut Cynthia Palmieri.