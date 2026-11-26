Ce jeudi 26 novembre, c’étaient les élèves en hôtellerie-restauration du lycée de Montesoro à Bastia qui étaient assis à la table du restaurant d’application de l’établissement. Cette fois-ci, pas de service en cuisine ni à table pour la soixantaine de lycéens de cinq classes de cuisine, de service et de gestion hôtelière, mais plutôt un déjeuner d’affaires avec une douzaine d’hôteliers, de restaurateurs et de représentants de l’UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie) et du MEDEF de Corse.



Un repas en tête-à-tête à l’occasion de l’opération « Boss invitent les élèves », organisée pour la troisième fois par le MEDEF et l’Académie de Corse, en partenariat avec l’UMIH. « L’objectif, c’est de réunir les jeunes et les professionnels dans un cadre convivial pour échanger sur les évolutions du métier. La plupart des jeunes sont en seconde, ils sont en phase de réflexion. Ils vont avoir des spécialités à choisir et cet événement-là va leur donner des perspectives, mais aussi des témoignages de chefs d’entreprise dans le métier », explique Xavière Maranelli, déléguée générale du MEDEF Corsica.



Autour de la table, c’est aussi l’occasion d’échanger autour de l’emploi dans ce secteur en Corse : « On se rend compte que les métiers de l’hôtellerie et de la restauration ne sont pas tous connus », poursuit la déléguée du MEDEF. Ce à quoi consentent les restaurateurs présents, comme Sergio Risdonne, chef de Chez Marie en Corse, en Plaine orientale : « J’espère que ça permet de motiver cette nouvelle génération à se passionner pour ce métier, mais aussi de leur éclaircir les facettes cachées de ce métier. »



Un exercice, pour Fabrice Fuda, le directeur de la formation professionnelle du lycée, gagnant-gagnant pour les deux parties : « On a des jeunes qui sortent du collège, le but, c’est de les mettre en contact rapidement avec ces professionnels. Il y aura des stages à trouver, ça permet de les mettre en contact avec eux et de dédramatiser tout ça. Ça permet aussi aux professionnels d’évaluer les lycéens. » Le tout dans un contexte agréable, moins stressant que dans un salon professionnel, rajoute le directeur de la formation : « L’objectif, c’est vraiment d’échanger autour d’une table sans aucune contrainte, et ça se fait plus facilement autour d’un bon repas. »



Ce moment est aussi l’occasion pour les élèves de faire part de leur vision du métier à de futurs employeurs, explique Xavière Maranelli : « Ça ouvre aussi l’esprit des professionnels sur les attentes des jeunes, sur comment ils doivent répondre à cela et ce qu’il faut mettre en place dans le mode de fonctionnement du travail. »



Et les questions sont nombreuses pour Ange et Lisa Maria, en seconde hôtellerie-restauration : « On pose des questions sur les salaires, les temps de travail, les jours de travail », mais aussi « pour approfondir le métier plus en profondeur, sur les inconvénients et les avantages. Connaître le métier plus en profondeur que ce que l’on apprend en cours ». Une rencontre entre lycéens et monde de l’entreprise dont se félicite Jean-Martin Mondoloni, le proviseur du lycée.Pour lui, il est normal que le monde de l’entreprise et celui de la formation aient des liens : « C’est un sujet qui est plus culturel dans les lycées professionnels que généraux », avant de préciser que ces rencontres permettent aussi aux deux mondes de mettre des visages et des personnes derrière les lycéens et les employeurs.

