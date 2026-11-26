(Photos Gérard Baldocchi)





Il est un peu plus de 10 heures, ce jeudi 26 novembre, lorsqu’un appel arrive à la capitainerie du port de commerce de Bastia. Au bout du fil, un passager signale avoir laissé un colis piégé à bord d’A Galeotta, avant de débarquer du navire de la Corsica Linea. Une menace heureusement fictive, mais un scénario pris très au sérieux par les équipes mobilisées dans le cadre de l’exercice de sûreté organisé durant la matinée. Au total, près de 80 personnes ont participé à cette opération grandeur nature, réunissant les forces de sécurité intérieure, les démineurs, les pompiers, une équipe cynophile, les officiers de port, les agents de sûreté portuaire ainsi que l’équipage de Corsica Linea. « L’intérêt d’un tel exercice, c’est d’abord de se mettre dans une situation réelle pour tester nos communications, notre mode d’action et nos capacités de réaction », explique Thierry Cholet-Allegrini, capitaine du port de Bastia.





Dès le déclenchement de l’alerte, l’officier de port active le dispositif de crise. Un poste de commandement est installé sur le port, tandis que la préfecture déclenche de son côté le centre opérationnel départemental. À bord, l’équipage d’A Galeotta procède dans un premier temps à des vérifications, conformément à son protocole interne. Mais retrouver un colis suspect dans un navire n’est pas une mince affaire. « C’est quand même une surface assez grande où il y a beaucoup de recoins, de pièces qui sont interdites au public. Ça nous complique la tâche parce qu’il faut que l’on visite tout et que l’on sécurise les lieux », indique Antoine, policier au sein de l’équipe cynophile. Pour localiser le colis piégé, les équipes peuvent compter sur Pandora, une chienne spécialisée dans la détection d’explosifs. Elle inspecte les différents espaces du navire et finit par localiser le paquet dans une réserve.





Une fois le colis repéré, les démineurs prennent le relais. « On va leur indiquer où se trouve le colis piégé et ils vont ensuite décider de le détruire sur place ou d’évacuer le colis et le neutraliser ailleurs suivant le degré de dangerosité », précise Antoine. Après avoir évalué la situation à bord, les démineurs procèdent à l’extraction du colis avant de le transporter à distance pour le neutraliser, conformément au scénario de l’exercice. Une matinée qui aura permis de « faire intervenir le maximum de personnes » sur cet exercice selon Olivier, adjoint au capitaine du port de Bastia et coordonnateur de l’exercice. « Ça nous permet de contrôler que les communications entre les différents services qui interviennent sur l’exercice sont au point, et éventuellement de cibler des difficultés qu’on pourrait rencontrer afin de les améliorer en cas de situation réelle. »

