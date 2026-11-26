Femme d’exception, Noëlle Vincensini a fait l’objet d’un beau portrait que lui a consacré Jean-Pierre Mattei, à travers son film Une citoyenne volontaire (2025) qui sera projeté à cette occasion. Suivront un film de NoëlleVincensini, Stonde (1985) ainsi qu’un film inédit, Le feu est passé par là.
Née en 1927 en Castagniccia, Noëlle Vincensini, fait ses études à Montpellier durant la guerre, n’hésite pas à participer à des collages d’affiches exaltant la Résistance et à collecter des armes pour les maquisards.
Dénoncée en avril 1944 alors qu’elle n’a que 17 ans, elle est déportée à Ravensbrück d’où elle parvient à s’évader pendant la « marche de la mort » en mai 1945. Engagée au sein du PCF elle compte alors parmi ses nombreux amis Aragon, Brel, Brassens mais aussi le couple Montand-Signoret.
Revenue en Corse en 1970 après son divorce avec l’écrivain cévenol Jean-Pierre Chabrol, Noëlle Vincensini, devient une militante infatigable luttant pour les premières radios libres, contre la fraude électorale et le racisme. Entre 1976 et 1985, elle tourne pour le cinéma, réalisant trois documentaires Da fassi una spulendata (1976), Da la piaghja a la muntagna (1977) et Stonde (1985). Cette trilogie s’inscrit dans le cadre du mouvement de réappropriation de la culture corse, u Riacquistu. En 1981, la cinéaste cofonde une association d'aide à la production, Sinemassoci, afin de soutenir de jeunes auteurs insulaires. Dans ce but, elle fait venir en Corse du matériel de prises de vues 16mm, générant ainsi la véritable naissance du cinéma corse, si dynamique aujourd’hui.
Chevalière de la Légion d'honneur, Noëlle Vincensini a été élevée au grade d'officier le 15 avril 2016.
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Née en 1927 en Castagniccia, Noëlle Vincensini, fait ses études à Montpellier durant la guerre, n’hésite pas à participer à des collages d’affiches exaltant la Résistance et à collecter des armes pour les maquisards.
Dénoncée en avril 1944 alors qu’elle n’a que 17 ans, elle est déportée à Ravensbrück d’où elle parvient à s’évader pendant la « marche de la mort » en mai 1945. Engagée au sein du PCF elle compte alors parmi ses nombreux amis Aragon, Brel, Brassens mais aussi le couple Montand-Signoret.
Revenue en Corse en 1970 après son divorce avec l’écrivain cévenol Jean-Pierre Chabrol, Noëlle Vincensini, devient une militante infatigable luttant pour les premières radios libres, contre la fraude électorale et le racisme. Entre 1976 et 1985, elle tourne pour le cinéma, réalisant trois documentaires Da fassi una spulendata (1976), Da la piaghja a la muntagna (1977) et Stonde (1985). Cette trilogie s’inscrit dans le cadre du mouvement de réappropriation de la culture corse, u Riacquistu. En 1981, la cinéaste cofonde une association d'aide à la production, Sinemassoci, afin de soutenir de jeunes auteurs insulaires. Dans ce but, elle fait venir en Corse du matériel de prises de vues 16mm, générant ainsi la véritable naissance du cinéma corse, si dynamique aujourd’hui.
Chevalière de la Légion d'honneur, Noëlle Vincensini a été élevée au grade d'officier le 15 avril 2016.
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(1) Cinémathèque française 51 rue de Bercy 75012 Paris
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