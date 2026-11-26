(Photos Paule Santoni)

À l’invitation du général Gonzague-Arnaud Prouvost, commandant la région de gendarmerie de Corse et le groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud, une messe était programmée à 15 heures, sous la présidence du cardinal François Bustillo, assisté de François Verdier, diacre et aumônier militaire. La cérémonie devait être suivie d’un moment de convivialité dans les salons de la préfecture.





Une tradition ancrée dans l’histoire de la gendarmerie

Proclamée patronne de la Gendarmerie nationale par le pape Jean XXIII en 1962, sainte Geneviève incarne le courage, le dévouement et la protection des populations. Au Ve siècle, elle aurait notamment contribué à protéger Paris face à la menace des Huns d’Attila, en encourageant les habitants à ne pas abandonner la cité.

Traditionnellement célébrée par les gendarmes autour du 26 novembre, la Sainte-Geneviève constitue un temps de rassemblement et de cohésion pour les militaires de l’Arme. Elle est aussi l’occasion de rendre hommage aux gendarmes disparus dans l’exercice de leurs fonctions et de rappeler les valeurs d’engagement, de solidarité et de service à la population qui fondent leurs missions au quotidien