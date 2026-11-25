« La ville a toujours plaisir à accueillir de beaux rendez-vous sportifs », a rappelé Camille Bataillard, adjointe au maire chargée des sports, lors de la présentation du Lisula City Trail. Elle a cité plusieurs événements qui ont rythmé la vie sportive de la commune, avant de souligner ce qui les rassemble. « On peut courir, jouer, donner un coup de main ou simplement venir encourager. Au bout du compte, on se retrouve tous au même endroit, avec le plaisir de vivre quelque chose ensemble».

Pour l’élue, le rôle de la municipalité est aussi « d’accompagner les associations qui prennent des initiatives, qui s’investissent et qui contribuent à la vie de la commune ». La Ville soutient donc cette deuxième édition sur les plans financier, technique et logistique. Camille Bataillard a également salué la dimension solidaire de la course, organisée au profit de La Marie-Do. L’an dernier, près de 23 000 euros avaient été reversés à l’association.



Un format adapté aux adolescents

Eva Kran, présidente de l’association organisatrice, et Ceccè Acquaviva, son vice-président, ont ensuite présenté les nouveautés. La principale est la création d’un trail de 4,5 km pour les jeunes de 14 à 15 ans, dans la catégorie minimes. « Il y a de plus en plus de jeunes qui demandent à participer au trail adulte. Pour des raisons de sécurité et de règlement, nous ne pouvons pas les laisser courir sur ce parcours. Nous avons donc créé un format pour eux », a expliqué Ceccè Acquaviva.

Le départ des adolescents est prévu à 17 heures, lampe frontale, comme pour les adultes. Le parcours leur permettra de rejoindre la Pietra et de vivre une première expérience de trail urbain. « C’est une nouveauté qui demande aussi à être connue. Il reste des places, alors que le trail adulte est complet »,a précisé l’organisation.

Le parcours adulte de 9 km reste, lui, inchangé. Il empruntera notamment une portion autorisée par le Conservatoire du littoral, au niveau de l’enrochement, afin de fluidifier les croisements entre les coureurs. « On voulait proposer un vrai parcours de City Trail, avec de la route, mais aussi un peu de trail et quelques passages qui donnent du relief au circuit », a détaillé Eva Kran.

L’organisation a également prévu un itinéraire de repli en cas de fortes pluies ou de vent violent. La partie en pierre de la presqu’île pouvant devenir glissante, les coureurs éviteraient alors le phare. « Dès les premières reconnaissances, on a imaginé un parcours bis pour ne pas prendre de risques. On espère ne pas avoir à l’utiliser », a indiqué la présidente.



Un trail complet, une marche encore ouverte

Une marche de 3 km vient compléter les deux courses. Elle répond à une demande observée lors de la première édition, où certains participants avaient choisi de marcher le parcours. Une reconnaissance organisée en octobre avait rassemblé près d’une centaine de personnes.

Le trail de 9 km affiche complet depuis plus d’un mois, avec 960 inscrits au total et près de 90 personnes sur liste d’attente. « Il y a toujours des désistements, parfois dans les dernières 24 heures, mais nous ne pouvons rien garantir aux personnes sur liste d’attente », a prévenu Ceccè Acquaviva. Des places restent disponibles pour la marche et le trail adolescent.

Les organisateurs recherchent également des bénévoles. L’an dernier, 62 jalonneurs avaient aidé à sécuriser et baliser les neuf kilomètres du parcours. « Cette année, il nous en faudrait autant, voire un peu plus, avec le nombre de coureurs et les nouveaux formats », a expliqué Eva Kran. Des renforts sont attendus pour guider les participants, aider à l’organisation des courses et de la marche, ou encore participer à la soirée. Les personnes intéressées peuvent contacter l’association par ses réseaux sociaux ou par courriel.



Une course, une fête et un soutien à La Marie-Do

Le Lisula City Trail se prolongera par une soirée avec restauration et buvette. L’an dernier, la présence de nombreux coureurs et spectateurs avait contribué à la collecte. « La totalité du prix du dossard, déduction faite des frais de chronométrage, est reversée à La Marie-Do », a rappelé Eva Kran. Les partenaires, commerçants et entreprises locales contribuent également au financement de l’événement.



Au-delà de la solidarité, les organisateurs se réjouissent de voir le parcours emprunté tout au long de l’année. « Ça fait plaisir de voir des gens courir sur le circuit qu’on a imaginé ensemble », a confié Ceccè Acquaviva. Camille Bataillard y voit aussi une occasion de faire découvrir L’Île-Rousse en dehors de la période estivale.

« Cet événement fait vivre la ville au mois de décembre et permet à des visiteurs de la découvrir sous un autre jour».

Le rendez-vous est fixé au samedi 19 décembre. Coureurs, marcheurs et bénévoles sont attendus pour une journée placée sous le signe du sport, de la convivialité et de la solidarité.

