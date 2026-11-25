C’est un rendez-vous traditionnel de la vie judiciaire bastiaise. Chaque année, à l’occasion de la Sainte-Catherine, sainte patronne de l’Ordre des avocats de Bastia, le barreau effectue sa rentrée solennelle. Mercredi 25 novembre, cette cérémonie a notamment été l’occasion pour le bâtonnier Marc-Antoine Luca de revenir sur les engagements pris lors de sa profession de foi en 2025, mais aussi d’évoquer les défis qui attendent la profession. Lors de son intervention, le bâtonnier a rappelé l’importance de préserver la cohésion d’un barreau qui compte 170 confrères. Il a notamment insisté sur l’importance de conserver des liens entre les générations, soulignant la complémentarité entre les jeunes avocats qui constituent une force vive et leurs aînés dont l’expérience représente toujours une ressource précieuse.





Au-delà de son fonctionnement, c’est aussi l’identité même de la profession d’avocat que Me Marc-Antoine Luca a souhaité rappeler. Dignité, conscience, indépendance, probité et humanité : les cinq principes essentiels de la profession doivent, selon lui, rester au cœur de l’exercice quotidien des avocats. Il a notamment insisté sur l’indépendance, qu’il considère comme un véritable « bouclier » face aux pressions, permettant à chaque avocat « de pouvoir dire non » et de refuser certaines missions. « Nous serons toujours aux côtés de nos confrères, peu importe le lieu où ils exercent, afin d’éviter les pressions qui déstabilisent notre profession », a-t-il souligné à l’attention des avocats présents à la rentrée solennelle.





Le bâtonnier a également évoqué plusieurs initiatives destinées à renforcer la place des avocats dans la vie judiciaire et économique du territoire, à commencer par le développement de permanences juridiques gratuites dans plusieurs villes du département, permettant aux avocats « de répondre aux différentes questions du justiciable ».





S’adapter aux évolutions de la profession





Autre sujet au cœur des préoccupations : les transformations du métier. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans les cabinets constitue, selon le bâtonnier, « une évolution qui arrive à vitesse grand V et à laquelle il va falloir faire face ». « Elle s’incruste dans notre profession et bouleverse notre manière de travailler, mais ne pas s’y associer, c’est prendre un retard parfois vital », a-t-il souligné. Il a également exprimé ses interrogations concernant le déploiement de Portalis, un outil de dématérialisation et de gestion des procédures civiles et sociales utilisé par les avocats pour échanger avec les juridictions. Si cet outil « n’a pas encore rejoint les rangs de notre barreau », le bâtonnier espère que « cet outil sera livré au moment où il sera totalement efficace ». « Nous voulons nous servir d’un outil qui est au service de notre profession et de la justice. »





Enfin, parmi les projets défendus par le barreau figure la création d’un pôle foncier. Un dossier que Me Marc-Antoine Luca juge « presque vital pour les juridictions et la Corse » et qui nécessite, selon lui, une collaboration étroite entre avocats, experts-comptables ou encore notaires pour « éviter l’engorgement des juridictions ». À travers cette rentrée solennelle, Me Marc-Antoine Luca a ainsi réaffirmé sa volonté de faire du barreau de Bastia une institution soudée, indépendante et pleinement engagée dans les évolutions de la justice et de la société.

