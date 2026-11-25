(Photos Gérard Baldocchi)





« Le 25 novembre est un rendez-vous avec nos responsabilités. » Par ces mots, Véronique Deprez-Boudier, préfète de la Haute-Corse, a donné le ton de cette journée consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce mercredi, sur la place Saint-Nicolas à Bastia, elle a inauguré, aux côtés de Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), et Emmanuelle de Gentili, vice-présidente en charge de la cohésion sociale et de la citoyenneté, le forum « Per elle, per tutti », organisé conjointement par l’État et la CAB. Derrière ce rendez-vous, une volonté commune : rendre visibles des violences encore trop souvent tues, informer le grand public et faire connaître les dispositifs existants pour accompagner les victimes. Car, comme l’a rappelé la représentante de l’État, ces violences « ne sont ni des faits divers ni des affaires privées » mais elles « constituent une atteinte à la dignité humaine, à la liberté et à l’égalité ».





Informer, écouter et accompagner





Tout au long de la journée, une dizaine de stands ont investi la place Saint-Nicolas. Les différents espaces proposés couvraient plusieurs dimensions de la prise en charge : accueil et écoute, information et prévention, hébergement et mise en sécurité, soutien psychologique et médical, accompagnement juridique, mais aussi reconstruction et résilience. Dès l’entrée, une installation rappelait la réalité derrière les statistiques : une grille sur laquelle étaient accrochés 162 rubans violets, en référence aux 111 féminicides et 51 infanticides recensés en France en 2025. Un symbole fort pour rappeler que derrière chaque chiffre se trouvent « des femmes qui souffrent et à qui on arrache la liberté, et parfois la vie, ainsi que des enfants qui vivent dans la violence », a déclaré Emmanuelle de Gentili.





Parmi les animations proposées au public, une roue pédagogique invitait les visiteurs à s’interroger sur les comportements du quotidien. Conçue par le Dr Caroline Rose Torres, spécialiste en anthropologie du genre, elle avait pour objectif de questionner les stéréotypes et de déconstruire certaines idées reçues. « Si on prend l’exemple de la jalousie, elle est souvent présentée comme valorisante pour le couple, alors qu’une jalousie excessive est le début d’une situation inquiétante », explique-t-elle. Le principe est de d’abord laisser chacun exprimer son point de vue, avant d’engager la discussion et de faire émerger des mécanismes parfois moins évidents. « Avec la question “vrai ou faux : le mariage donne le droit de surveiller les messages privés de l’autre ?”, j’essaie de déconstruire l’idée que le mariage est la possession de l’autre. C’est un contrat, mais il y a encore des notions de vie privée qui sont régies par la législation. »





Une mobilisation qui dépasse le 25 novembre





Dans son discours, la préfète a souligné qu’en 2025, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 779 victimes de violences intrafamiliales dans le département, dont 74 % de femmes, soit une hausse de 6 % par rapport à 2024. Des chiffres qui ne reflètent toutefois, selon elle, qu'une partie de la réalité. « Certaines victimes ne portent pas plainte, par peur, parce qu'elles sont sous emprise ou qu'elles n'en ont pas encore la force », a rappelé la préfète. Pour elle, la réponse doit donc dépasser le cadre de cette journée du 25 novembre : « Aucune alerte ne doit être ignorée, aucune victime ne doit être laissée seule et aucune violence ne doit être banalisée. Nous devons aller vers les victimes afin de leur faciliter l’accès aux dispositifs de protection et avoir une écoute adaptée. »





Un engagement qui repose sur la coordination de l'ensemble des acteurs du territoire. Selon Emmanuelle de Gentili, depuis 2020, « la CAB a fait le choix de l’engagement contre les violences intrafamiliales et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ». « Beaucoup d’organismes interagissent, et les victimes ne savent parfois pas où aller. Le rôle de la CAB est de leur montrer où aller pour rendre la prise en charge efficace. » Elle a également rappelé que le salon « Per elle, per tutti » est « l’affaire de tous ». « En choisissant un lieu central à Bastia, nous portons la question au cœur de l'espace public. »

