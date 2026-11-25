Contrairement au Guide Michelin, La Liste n’envoie pas d’inspecteurs anonymes dans les différents restaurants. Ce n’est pas un testeur, c’est un agrégateur : son classement se base sur 1 200 sources mondialement reconnues dans 200 pays, telles que le Michelin bien sûr, mais aussi Gault & Millau. La Liste intègre aussi, pour 10 % de la note, les avis vérifiés des clients en ligne. 35 000 restaurants ont été passés à la moulinette et, à la fin, une note sur cent est attribuée. Cette année, ils sont treize à se partager la première place, avec une note de 99,5. Dans ce haut du panier, on retrouve deux restaurants français : celui de Guy Savoy à Paris et L’Assiette Champenoise à Tincqueux.
Et comme c’était déjà le cas l’an dernier, le Casadelmar fait partie du palmarès de cette nouvelle édition, rendu public le 23 novembre. L’établissement porto-vecchiais a atteint la note de 90 sur 100, qui le situe dans le ventre mou de ce classement. Etoilé une première fois au Guide Michelin en 2006, puis doublement en 2009, le Casadelmar avait alors comme chef l’Italien Davide Bisotto. En 2014, son compatriote Fabio Bragagnolo a pris la suite dans l’excellence, parvenant depuis à conserver les deux étoiles au Michelin.
En Corse, le Casadelmar est le seul restaurant doublement étoilé. Cinq autres établissements ont actuellement une étoile : La Table di Mà à Lumio, Le Charlie à Porticcio, La Verrière à Olmeto, La Table de la Ferme au Domaine de Murtoli et Finestra à Bonifacio.
Et comme c’était déjà le cas l’an dernier, le Casadelmar fait partie du palmarès de cette nouvelle édition, rendu public le 23 novembre. L’établissement porto-vecchiais a atteint la note de 90 sur 100, qui le situe dans le ventre mou de ce classement. Etoilé une première fois au Guide Michelin en 2006, puis doublement en 2009, le Casadelmar avait alors comme chef l’Italien Davide Bisotto. En 2014, son compatriote Fabio Bragagnolo a pris la suite dans l’excellence, parvenant depuis à conserver les deux étoiles au Michelin.
En Corse, le Casadelmar est le seul restaurant doublement étoilé. Cinq autres établissements ont actuellement une étoile : La Table di Mà à Lumio, Le Charlie à Porticcio, La Verrière à Olmeto, La Table de la Ferme au Domaine de Murtoli et Finestra à Bonifacio.
-
Apiculture - Un séminaire pour préparer la filière corse aux défis de demain
-
Stonde di vita avec… François-Albert Bernardi, castanéiculteur
-
Furiani - La jeunesse célèbre l'inauguration du stade Armand-Cesari rénové
-
À Bastia, le barreau fait sa rentrée solennelle et trace ses perspectives d’avenir
-
École de Valle-di-Mezzana : les parents mobilisés pour défendre leur ATSEM