Lors de cette opération, les forces de l’ordre ont intercepté un véhicule et fait intervenir un chien de l’unité cynophile, spécialisé dans la recherche de stupéfiants et de billets de banque.
L’animal a marqué plusieurs endroits dans le véhicule, permettant aux policiers de mettre la main sur plus de 19 000 euros en petites coupures, indique la police nationale sur les réseaux sociaux.
Les investigations se sont poursuivies au domicile du conducteur, où une perquisition a permis de découvrir 70 grammes de cocaïne conditionnée pour la vente.
L’enquête est toujours en cours.
L’animal a marqué plusieurs endroits dans le véhicule, permettant aux policiers de mettre la main sur plus de 19 000 euros en petites coupures, indique la police nationale sur les réseaux sociaux.
Les investigations se sont poursuivies au domicile du conducteur, où une perquisition a permis de découvrir 70 grammes de cocaïne conditionnée pour la vente.
L’enquête est toujours en cours.
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