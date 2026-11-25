C’est une belle reconnaissance nationale pour la Ville de Calvi et le cabinet d’architecture Orma Architettura. Ce lundi 23, à la Maison de la Radio à Paris, le théâtre Scéléné s’est vu décerner le prix de l’Équerre d’argent dans la catégorie « Espaces publics et paysagers ». Organisées chaque année par les revues Le Moniteur et AMC, ces récompenses comptent parmi les plus prestigieuses distinctions françaises dans le domaine de l’architecture.



Pour cette édition 2026, le jury, présidé par l’architecte Patrick Rubin, a examiné quelque 268 candidatures portant sur des réalisations livrées sur le territoire français entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026. Au total, vingt opérations avaient été nommées dans les cinq catégories en lice.



Parmi elles, le théâtre de verdure balanin a su retenir l’attention du jury. « Au pied de la citadelle, cette ancienne plateforme portuaire face à la mer transformée en un amphithéâtre à l’ancienne, avec un travail remarquable pour recréer les chemins, est très beau », souligne ce dernier. Au-delà de la qualité architecturale de l’ouvrage, le jury a également salué sa vocation à devenir un lieu de vie à part entière. « Le jury a félicité la capacité de l’agence à transformer le projet en un site ouvert, qui est accessible en dehors des spectacles pour être aussi un espace public », indique ainsi Le Moniteur.



Représentée par Vannina Patriarche, adjointe au maire, lors de la cérémonie de remise des prix, la municipalité calvaise s’est également réjouie de cette récompense qui distingue à la fois la commune en sa qualité de maître d’ouvrage et le cabinet Orma Architettura, en charge de la maîtrise d’œuvre. « Cette distinction vient saluer la qualité architecturale du théâtre Scéléné, son intégration paysagère ainsi que l’ambition portée par la municipalité en faveur de la culture et de la valorisation de son territoire », souligne ainsi la Ville de Calvi en adressant ses félicitations aux architectes ainsi qu’à l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réalisation du projet.



