Pour obtenir la capacité professionnelle en transport routier de marchandises, les candidats corses devaient jusqu’à présent parcourir plusieurs centaines de kilomètres. La préparation se déroulait sur le continent, notamment à Marseille, Nice ou Lyon, avant de rejoindre Paris pour passer l’examen national, organisé une fois par an, le premier mercredi d’octobre. Un parcours qui représentait une contrainte importante pour les insulaires, entre les frais de déplacement, d’hébergement et le temps nécessaire pour s’absenter de leur activité.



« Il fallait partir plusieurs jours, parfois plusieurs fois, pour pouvoir suivre la formation et passer l’examen. Pour quelqu’un qui travaille ce n’était pas forcément évident », explique Jean-Marc Angelotti, directeur du CESR20 et délégué du syndicat UNIDEC en Corse.



Face à cette difficulté, des négociations ont été engagées avec l’AFTRAL et le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Elles ont abouti à un partenariat de trois ans, qui permettra de délocaliser la préparation et l’examen en Corse : « L’objectif, c’est que les candidats puissent tout faire ici, sans avoir à se déplacer sur le continent », souligne Jean-Marc Angelotti.



Quatre modules pour se former à Bastia



Dès le deuxième trimestre 2027, le CESR20 accueillera ainsi la formation à la capacité professionnelle en transport routier de marchandises, par validation d’acquis. Cette qualification est indispensable pour créer et diriger une entreprise dans ce secteur. Le parcours sera organisé autour de quatre modules successifs, que les candidats devront valider avant de passer au suivant. Des sessions de rattrapage seront prévues en cas de besoin.



La formation s’étalera sur douze mois, à raison de quatre jours par mois. Un rythme volontairement aménagé pour permettre aux personnes déjà en activité de suivre les enseignements. Et la nouveauté ne s’arrête pas là : l’examen final, qui se déroule habituellement à Paris, pourra lui aussi être passé à Bastia, sur deux jours : « Nous avons travaillé sur une organisation qui permette aux candidats de se former progressivement, tout en continuant à exercer leur activité », précise le directeur du CESR20.



L’accès à la formation sera soumis à certains prérequis, définis pour favoriser la réussite des candidats à l’examen. Un niveau bac+2 ou une expérience dans le secteur du transport pourront notamment être pris en compte. Pour les personnes titulaires d’un CAP ou d’un BEP, un test d’entrée sera nécessaire. « L’idée est de pouvoir rendre cette formation accessible à différents profils », explique Jean-Marc Angelotti.



Une première session attendue au printemps 2027



Le dispositif doit également s’étendre au transport routier de voyageurs. Jusqu’ici, les candidats devaient eux aussi rejoindre le continent pour suivre leur préparation. À l’avenir, les enseignements pourront être dispensés en Corse. Une différence subsistera toutefois pour l’examen final, qui restera organisé à Paris.



« Les modalités ne sont pas les mêmes pour le transport de voyageurs. Il y a des exigences particulières, notamment parce que l’on transporte des personnes. Pour le moment, nous n’avons pas obtenu la possibilité de faire passer l’examen en Corse », indique Jean-Marc Angelotti. Les contours de cette formation sont encore en cours de définition, avec l’objectif de la mettre en place avant la première semaine d’octobre 2027.



Pour la formation en transport de marchandises, entre 20 et 25 places devraient être proposées lors de cette première session, prévue au printemps prochain. Jean-Marc Angelotti indique avoir déjà reçu plusieurs sollicitations de personnes intéressées : « c’est une aubaine pour eux », conclut-il.