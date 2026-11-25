La nouvelle a pris de court les familles. Lundi 23 novembre, les représentants des parents d’élèves apprennent que Jeanne, ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) à l’école de Valle-di-Mezzana depuis plusieurs années, doit quitter ses fonctions le 30 novembre. Soit une semaine seulement pour se préparer à son départ. Une annonce qui suscite rapidement l’inquiétude, tant l’agente occupe une place importante dans le quotidien des enfants.



Dans cette école maternelle, où les élèves de petite, moyenne et grande sections sont réunis dans une même classe, sa présence constitue un repère pour les familles. « Ma fille l’a eue l’année dernière et l’a encore cette année. C’est son repère. Je pense que c’est le cas de tous les enfants », témoigne une représentante des parents d’élèves.



Mardi 24 novembre, en fin d’après-midi, plusieurs parents se sont ainsi rassemblés devant la mairie de Sarrola-Carcopino, en présence du maire, pour demander davantage de temps et tenter d’obtenir des réponses. Ce qu’ils redoutent avant tout, c’est de voir arriver une personne que les enfants ne connaissent pas, dans un délai aussi court. « On nous garantit que l’école restera ouverte, mais est-ce qu’elle le restera avec cette ATSEM ou avec un remplaçant au pied levé ? On n’a pas de réponse », déplore une mère de famille. Les parents évoquent également la peine de l’agente, particulièrement touchée par cette annonce et par le soutien exprimé par les familles.



« On se sent pris en otage au milieu d’une guerre politique », résume l’un des parents. Si les familles reconnaissent que la situation entre les deux communes doit être clarifiée, elles ne comprennent pas que les enfants se retrouvent au cœur de ce désaccord.



Un différend financier entre les deux communes



Car derrière cette situation se trouve un désaccord plus ancien entre Sarrola-Carcopino et Valle-di-Mezzana, liées par un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) créé dans les années 1980. Les deux communes se répartissent l’accueil des élèves : les enfants de maternelle et de CP sont scolarisés à Valle-di-Mezzana, tandis que ceux du CE1 au CM2 fréquentent l’école de Sarrola-Carcopino.



Dans un rapport publié en mai 2026, la chambre régionale des comptes avait notamment relevé l’absence de convention de gestion signée entre les deux communes membres, encadrant le fonctionnement du RPI et la répartition de ses dépenses. Avant d’indiquer que, « jusqu’en 2024, la rémunération des agents municipaux mis à disposition était prise en charge par Sarrola-Carcopino » pour un montant de « 380 000 euros sur cinq ans ».



Dans un communiqué publié le 24 novembre, la municipalité de Sarrola-Carcopino affirme vouloir « maintenir Jeanne à l’école de Valle-di-Mezzana ». Elle rappelle que, conformément au Code général de la fonction publique, « la collectivité bénéficiaire » doit rembourser les frais liés à la mise à disposition d’un agent territorial. La commune précise que son conseil municipal a approuvé, le 31 août dernier, une convention relative au regroupement pédagogique intercommunal, mais que « à ce jour, Valle-di-Mezzana ne l’a toujours pas signée ».



Une situation que Valle-di-Mezzana replace dans un contexte plus ancien. Dans son communiqué, la municipalité rappelle qu’« aucune convention n’est venue véritablement encadrer son fonctionnement et définir clairement les engagements et les responsabilités de chacune des collectivités ». Elle estime que les différences de moyens entre les deux villages doivent être prises en compte, réclamant « une répartition des charges qui tienne compte des capacités contributives de chacune ».



La commune assure ne pas vouloir remettre en cause le regroupement pédagogique ni « se soustraire à (ses) responsabilités », notamment concernant le poste d’ATSEM. Elle rappelle que sa nouvelle équipe municipale, en place depuis huit mois, a engagé un travail de régularisation et demande que « les services de l’État soient à nouveau saisis » pour permettre l’établissement d’« un cadre équilibré et durable pour les deux communes ».