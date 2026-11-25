Se retrouver, échanger sur les difficultés du métier et faire le point sur les solutions possibles. C'est tout l'enjeu du 7e séminaire apicole de Corse, organisé ce jeudi 26 novembre à la Casa Guelfucci, à Corte. À l'initiative du syndicat AOP Miel de Corse – Mele di Corsica, ce rendez-vous annuel rassemble les apiculteurs de l'île, adhérents ou non à l'appellation, autour de problématiques concrètes de la profession.



« C'est un moment de retrouvailles, pour se revoir, discuter et écouter des intervenants sur différentes thématiques intéressantes pour l'apiculture en Corse », explique Matteu Tristani, apiculteur à Pietroso et président de l'AOP. Les sujets sont choisis chaque année en conseil d'administration, à partir des propositions des salariés du syndicat et selon « l'actualité, les besoins et les problématiques du moment ».



Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont souhaité faire dialoguer recherche scientifique et réalités du terrain. La matinée débutera avec Sarah Hyvernat, docteure vétérinaire, qui présentera une étude sur les propriétés antioxydantes et antibactériennes des six miels de la gamme AOP. L'objectif est de mieux caractériser scientifiquement leurs bienfaits et de renforcer leur valorisation. « Le miel a souvent une bonne réputation au niveau de ses bienfaits. Mais si l'on peut objectiver tout cela et avoir des preuves scientifiques pour les appuyer, c'est encore plus intéressant », souligne Matteu Tristani.



La propolis, autre produit de la ruche encore peu étudié en Corse, sera également au programme. Le docteur Jean-Michel Brunel présentera le projet de recherche CORPROBAC, prévu sur quatre ans à partir de 2027, qui doit permettre d'étudier cette ressource et d'explorer de nouveaux débouchés, notamment dans le domaine des soins et des produits antimicrobiens.



Frelons asiatiques et dérèglement climatique au cœur des échanges



L'après-midi, les échanges porteront davantage sur les difficultés auxquelles les apiculteurs sont directement confrontés. Juliette Lyot, cheffe de projet à l'Odarc, et Yann Panaïotis présenteront « Agriresilienza », un programme destiné à mieux comprendre les effets du dérèglement climatique sur les miellées et les productions. Un enjeu majeur pour les professionnels, qui voient leurs récoltes devenir de plus en plus incertaines. « Elles sont parfois même inexistantes dans certaines micro-régions », constate le président de l'AOP. Une évolution qui oblige les apiculteurs à adapter leurs pratiques : « On n'est plus seulement des récoltants de miel, on est aussi des éleveurs d'abeilles. Aujourd'hui, pour produire, il faut avoir des ruches en bonne santé et bien peuplées. »



La journée se terminera notamment par un bilan des actions menées contre les frelons exotiques. Depuis la découverte du premier nid de frelon asiatique en Corse en 2024, puis du frelon oriental en 2025, la surveillance s'est renforcée. Margot Culioli et Alexandre Cornuel, de l'Observatoire conservatoire des invertébrés de Corse, présenteront les opérations de détection et de destruction réalisées ainsi que les perspectives de lutte. « Au départ, on parlait du frelon asiatique comme d'un danger qui pourrait nous arriver. Aujourd'hui, il est arrivé et s'est implanté dans une microrégion. C'est une menace très importante pour l'apiculture », alerte Matteu Tristani.



Créée en 1991, l'AOP Miel de Corse rassemble aujourd'hui 159 apiculteurs et dix conditionneurs. Au-delà de la défense et du contrôle de l'appellation, le syndicat joue un rôle d'accompagnement auprès de ses adhérents. Formations sur l'élevage, le nourrissement ou le suivi sanitaire, appui technique dans les exploitations : l'objectif est de permettre aux professionnels de faire évoluer leurs pratiques et de maintenir des colonies en bonne santé. Mais l'appellation remplit aussi une mission essentielle auprès des consommateurs : garantir l'origine et la qualité du produit. « C'est la priorité numéro un de l'AOP, sa raison d'être : certifier au consommateur qu'il achète bien un miel corse, produit en Corse », rappelle enfin son président.