- Enjeu sportif : Accompagner les utilisateurs de haut niveau, renforcer le soutien des supporters à leur équipe, maximiser et optimiser l’exploitation en diversifiant les disciplines et usagers, favoriser l’accueil de professionnels

-Enjeu patrimonial et identitaire Valoriser l’histoire et l’âme du lieu, renforcer le sentiment d’appartenance du lieu

- Enjeu économique : Bâtir un modèle économique équitable et développer l’attractivité du territoire

Il en aura fallu du temps, de l’argent, de la douleur pour parvenir au résultat d’aujourd’hui. Un peu d’histoire tout d’abord. Construit il y a près d’un siècle, le stade Armand Cesari figure parmi les équipements sportifs les plus emblématiques de Corse. Il constitue un lieu chargé d’histoire, profondément ancré dans la mémoire collective insulaire et reconnu bien au-delà des frontières de notre île.Au fil des ans le stade a connu liesses populaire, matchs épiques, des moments forts, des moments de joie mais aussi des moments de grandes douleurs. 5 Mai 1992 est une date noire qui a noyé la Corse dans les larmes.Au lendemain de cette catastrophe le stade devient propriété du District de Bastia. Le stade est à l’agonie, amputée d’une tribune qui a ravi des vies. Une longue période de reconstruction et de restructuration s’ouvre, marquée par plusieurs opérations successives, plus ou moins bonnes, et d’importants investissements publics. Des pansements ici et là, mais pas une modernisation globale susceptible de répondre pleinement aux attentes de ses utilisateurs.Il faudra atteindre 2021 pour que la Communauté d’Agglomération de Bastia, désormais en charge de la politique sportive du territoire de 5 communes (Bastia, Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota, Santa Maria di Lota et Furiani), fasse de la modernisation du stade Armand Cesari l’un des projets structurants de son Projet de Territoire. Un choix politique fort, parfois contesté, traduisant une ambition claire : préserver un patrimoine sportif et historique exceptionnel tout en lui donnant les moyens de répondre aux nouveaux besoins du territoire.En janvier 2022, la CAB lance une grande consultation auprès des acteurs institutionnels, sportifs et culturels de l’île, afin de définir collectivement les contours et les ambitions de cette modernisation. Celle-ci s’axera sur la modernisation globale des installations, l’amélioration des conditions d’utilisation et du confort pour les spectateurs, l’élaboration d’un nouveau modèle de gestion visant à optimiser son utilisation sur les plans sportif, culturel et économique. Ce plan est ainsi conçu autour de 4 grands enjeux :- Enjeu technique et architectural : Finir et moderniser l’infrastructure, donner au Stade une uniformité, une impression d’enceinte, améliorer le niveau de confort et de services aux spectateursCe programme de modernisation du stade d’un montant de 16 833 052,13 € HT soit 18 779 525,09 € TTC (Etat 48,85%, CAB, 33,33% et CdC 17,82%), entre dans sa phase opérationnelle en juin 2024 avec une maîtrise d’œuvre confiée au groupement d’architectes « A+ Architecture », un groupement qui s’est fait une belle renommée dans ce genre de travaux. Parmi ceux-ci, la liste serait trop longue : Réalisation des couvertures des tribunes Est et Ouest, restructuration des gradins de la tribune Est, réalisation d’extensions aux extrémités des couvertures des tribunes Nord et Sud, rénovation et modernisation de la zone des vestiaires, modernisation des tribunes et salle de presse, agencement de salons VIP en tribune Nord et de salons séminaires en tribune Sud. Menés dans les temps, malgré quelques mauvaises surprises, le stade est livré en décembre 2025, offrant ENFIN un équipement moderne, confortable et adapté à la diversité des usages. Un stade offrant de nouvelles perspectives. Ainsi si historiquement le lieu était dédié au football, aujourd’hui il peut abriter d’autres manifestations sportives et aussi des évènements culturels et économiques.« Ce stade est désormais un lieu de destination, capable d’accueillir des événements d’envergure, de favoriser de nouvelles activités et de contribuer au rayonnement du territoire et plus largement, de la Corse » souligne Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. Un stade qui bénéficie d’une reconnaissance internationale puisque sélectionné dans le cadre du Prix Versailles, une distinction qui met à l’honneur des réalisations architecturales remarquables à travers le monde, notamment dans la catégorie des enceintes sportives et qui sera décernée le 12 décembre. « Une reconnaissance prestigieuse qui constitue une véritable fierté pour la Communauté d’Agglomération de Bastia. En se distinguant aux côtés de réalisations exceptionnelles venues du monde entier, le stade Armand Cesari contribue au rayonnement de son territoire, et plus largement de la Corse sur la scène internationale » se réjouit Louis Pozzo di Borgo.Ce mercredi 25 novembre, la CAB inaugurait ce « nouveau » stade, une inauguration que l’institution a voulue placée sous le signe de la jeunesse et de la culture. Près de 690 licenciés de 30 associations sportives ont été associés à l’événement à travers différentes démonstrations et 42 ateliers sportifs et créatifs : Football, basket, hand, tennis rugby, arts martiaux, échecs, frisbee, tir à l’arc, baser ball…. « On a voulu dédier cette journée aux enfants, aux anciens aussi sans qui on n’aurait pas relevé le défi. On tourne une page douloureuse, on honore la mémoire des victimes, les équipes à venir » déclarait Louis Pozzo di Borgo. Au programme aussi deux concerts de l’Archetti Bastiacci et Sparti Musica et en clôture …. « Avec ce spectacle son et lumières nous avons voulu montrer ce qu’on pouvait faire désormais dans le domaine du show, des concerts et on lance un appel à toutes les associations qui voudraient organiser des spectacles avec des artistes de renom » explique le président de la CAB.