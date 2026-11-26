U tempu in Corsica
Des averses sont à craindre une bonne partie de la journée sur la Corse-du-Sud, elles pourront être orageuses en matinée. Le nord de l'île est plus épargné. Le Libecciu est de retour avec des rafales qui peuvent atteindre 80 km/h au Cap Corse. Les températures maximales ne dépassent pas 17 degrés.
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(Gabriel Sambroni)