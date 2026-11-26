A màghjina - A luna in culori in u celu di Prunelli di Fium’Orbu
Quand la Lune se pare des couleurs de l’arc-en-ciel dans le ciel de Prunelli-di-Fium’Orbu… Ce phénomène optique, appelé couronne lunaire, naît de la diffraction de la lumière de l’astre à travers les fines gouttelettes d’eau des nuages. Une parenthèse de poésie au cœur de la nuit corse, lorsque le ciel nocturne emprunte ses couleurs au jour.
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