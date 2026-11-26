Les pompiers des casernes de Lisula et de Calvi se sont installés aux rond-points pour distribuer des tracts et expliquer les raisons de leur mobilisation. À calvi, ils ont reçu le soutien de la mairie, avec la présence de Didier Bicchieray et de Laurent Guerini.

« C’est une grève qui dure depuis plusieurs semaines. Nous ne sommes plus entendus et on ne parle plus de nous », déplore le lieutenant Anthony Leoni, de la caserne de Calvi. Les pompiers préviennent qu’ils pourraient « durcir le mouvement », tout en regrettant « d’en arriver là ».

La mobilisation est menée en intersyndicale. Pour le capitaine Fabien Massoni, du syndicat Avenir Secours, « l’union des différents syndicats, au-delà des convictions et des partis pris initiaux », permet de « tirer tous ensemble dans le même sens ». L’objectif, dit-il, est d’obtenir des avancées pour le service d’incendie et de secours, la profession et la population, afin de « continuer à garantir sa sécurité ».



Financement, effectifs et conditions de travail

Dans leur tract, les syndicats dénoncent une situation qu’ils jugent préoccupante. Ils estiment que les collectivités locales financent 90 % des services départementaux d’incendie et de secours, tandis que l’État leur impose de nouvelles charges. Pour le SIS 2B, la surcotisation à la CNRACL représenterait, selon eux, 1,5 million d’euros par an.

« Il y a les revendications nationales, avec notamment des embauches massives et une refonte des carrières, mais aussi des revendications plus locales », résume Fabien Massogne. Les grévistes demandent des financements pérennes pour le SIS 2B et souhaitent que les pouvoirs publics étudient de nouvelles ressources, comme l’affectation d’une part de la taxe de séjour. Ils réclament également la suppression de la surcotisation à la CNRACL.

Le tract met aussi en avant la place importante des sapeurs-pompiers volontaires dans le dispositif. Selon les syndicats, ils représentent 80 % des effectifs, contre 20 % de professionnels. Il évoque des indemnités de 5 euros de l’heure pour les volontaires et affirme que les professionnels effectuent chaque année 400 heures non rémunérées pour compenser les manques d’effectifs et les contraintes de garde. Les syndicats demandent une revalorisation des indemnités des volontaires, une meilleure prise en compte de leurs trimestres de retraite ainsi que le respect des 1 607 heures annuelles.



Des moyens aériens jugés insuffisants

Autre point central de la mobilisation, les moyens aériens mobilisables en Corse lors de la saison des feux. Les pompiers revendiquent la présence, pendant au moins trois mois, de deux avions Pélican et d’un Dash, en plus des deux hélicoptères lourds.

« Nous voulons pouvoir maintenir la doctrine d’attaque des feux telle qu’elle est préconisée dans les documents officiels », explique le capitaine Massogne. Il alerte sur l’extension du risque d’incendie de forêt et la raréfaction des moyens aériens nationaux. Le tract évoque également le recours à des renforts extérieurs, dont les coûts seraient supportés par le contribuable et les collectivités corses.

Les syndicats demandent par ailleurs la création d’une colonne territoriale Corse et l’élaboration d’un partenariat permanent avec l’Italie, sur le modèle des accords transfrontaliers.



Les secours restent assurés

La grève ne signifie pas l’arrêt des interventions. « Les personnels sont assignés pour remplir les missions essentielles », rappelle Fabien Massogne. Les pompiers doivent maintenir la continuité du service tout en faisant connaître leurs revendications.

Les actions prennent donc la forme de rassemblements et de distributions de tracts, comme ce mercredi ou lors d’une précédente mobilisation devant la préfecture. Le capitaine Massoni signale aussi une situation qu’il qualifie d’inédite. Certains officiers préventionnistes ont cessé d’effectuer des visites de sécurité incendie dans des établissements publics. Une réquisition préfectorale a été prise pour que ces visites soient réalisées.

Le tract aborde enfin la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’exposition aux fumées. Les syndicats demandent une présomption d’imputabilité pour les cancers reconnus par le Centre international de recherche sur le cancer, ainsi qu’une meilleure traçabilité des expositions et un suivi médical renforcé.

« Nous avons une obligation de continuité de service. On essaie de la maintenir tout en faisant valoir nos droits et nos revendications », conclut Fabien Massoni. Les syndicats rappellent que les secours restent assurés pendant le mouvement.