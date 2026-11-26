Au programme de ce jeudi 26 novembre à 14 heures, en avant-première « No good men » de Shahrbanoo Sadat, un film dramatique autobiographique de 2026 écrit et réalisé par Shahrbanoo Sadat, basé sur les écrits d'Anwar Hashimi.

Dans ce long métrage Sadat et Hashimi jouent les rôles principaux. Le film suit Naru, la seule femme caméraman d'une chaîne de télévision de Kaboul, qui est convaincue qu'il n'y a pas de bons hommes en Afghanistan. Le film a été présenté en première mondiale en tant que film d'ouverture du 76e Festival international du film de Berlin le 12 février 2026. Sa sortie en salles en Allemagne s’est effectuée en août. Le 8 novembre dernier il a reçu le « Prix du Jury jeune » lors du premier festival du film d'émotions de Remiremont. Il devrait sortir en France en février 2027.





À 16 heures, toujours en avant-première « Viendra la révolution » de Pegah Ahangarani. À travers cinq portraits de ses proches, autant de figures de résistance, Pegah Ahangarani trace le récit intime de sa vie et traverse plus de quarante années d’histoire de l’Iran. Des premiers élans de 1979 jusqu’à la guerre déclenchée en 2026, elle tisse un dialogue entre mémoire individuelle et histoire collective, dressant le portrait d’un pays marqué par la répression politique mais porté sans relâche par le désir de liberté et l’espoir d’une révolution. Une discussion avec Michèle Corrotti, la présidente d’Arte Mare

À 18heures suivra un débat (« Un nouveau visage du totalitarisme ? ») animé par Christophe Bourseiller, Philippe Peretti





À 20h45 encore une avant-première avec « Winter of the crow » de Kasia Adamik. Arrivée à Varsovie pour donner une conférence, Joan Andrews, éminente professeure britannique, découvre une ville calme en apparence. Mais au petit matin, tout bascule : la loi martiale est décrétée. Ce thriller dramatique historique plonge le spectateur dans la Pologne de 1981, au moment de la mise en place de la loi martiale par le régime communiste. Une discussion suivra, animée par Christophe Bourseiller

