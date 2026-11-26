Faire en sorte que chaque enfant puisse rencontrer un artiste, découvrir une œuvre et pratiquer une discipline artistique, quelles que soient ses conditions de vie. C'est tout l'enjeu de l'éducation artistique et culturelle (EAC), au cœur du premier séminaire organisé ce jeudi 26 novembre au conservatoire Henri-Tomasi.
Une centaine de participants, parmi lesquels des représentants de la Ville, de l'Éducation nationale, des services de l'État, des structures culturelles et du monde associatif, étaient réunis pour croiser leurs expériences et réfléchir ensemble à la suite. Depuis l'obtention du label « 100 % EAC » en 2024, pour une durée de cinq ans, Ajaccio entend en effet structurer une politique qui permette à tous les jeunes d'accéder à la culture. Une démarche qui repose sur trois piliers : la rencontre avec les artistes et les œuvres, l'acquisition de connaissances et la pratique artistique.
« L’objectif de ce séminaire est de pouvoir faire un point au bout de deux ans de labellisation, croiser les regards, faire un bilan et envisager les perspectives d'avenir », explique Marie-France Colonna d'Istria, adjointe à la culture. Des parcours sont déjà bien structurés dans les écoles primaires, du CP au CM2, mais leur développement dans le secondaire reste un axe de travail. « Le but du 100 % EAC, c'est justement de parvenir à une équité territoriale pour l'ensemble de la jeunesse », souligne-t-elle.
Construire une feuille de route commune
Car l'accès à la culture reste marqué par des inégalités, notamment géographiques. Si Ajaccio bénéficie d'un patrimoine et d'équipements culturels importants, les jeunes des territoires ruraux peuvent rencontrer davantage de difficultés pour y accéder. « Il y aura toujours des inégalités, qu'elles soient géographiques ou sociales », constate Dominique Poggioli, directeur académique des services de l'Éducation nationale de Corse-du-Sud. L'un des enjeux est donc de rapprocher les structures culturelles des établissements et de faciliter les déplacements des élèves.
Une centaine de participants, parmi lesquels des représentants de la Ville, de l'Éducation nationale, des services de l'État, des structures culturelles et du monde associatif, étaient réunis pour croiser leurs expériences et réfléchir ensemble à la suite. Depuis l'obtention du label « 100 % EAC » en 2024, pour une durée de cinq ans, Ajaccio entend en effet structurer une politique qui permette à tous les jeunes d'accéder à la culture. Une démarche qui repose sur trois piliers : la rencontre avec les artistes et les œuvres, l'acquisition de connaissances et la pratique artistique.
« L’objectif de ce séminaire est de pouvoir faire un point au bout de deux ans de labellisation, croiser les regards, faire un bilan et envisager les perspectives d'avenir », explique Marie-France Colonna d'Istria, adjointe à la culture. Des parcours sont déjà bien structurés dans les écoles primaires, du CP au CM2, mais leur développement dans le secondaire reste un axe de travail. « Le but du 100 % EAC, c'est justement de parvenir à une équité territoriale pour l'ensemble de la jeunesse », souligne-t-elle.
Construire une feuille de route commune
Car l'accès à la culture reste marqué par des inégalités, notamment géographiques. Si Ajaccio bénéficie d'un patrimoine et d'équipements culturels importants, les jeunes des territoires ruraux peuvent rencontrer davantage de difficultés pour y accéder. « Il y aura toujours des inégalités, qu'elles soient géographiques ou sociales », constate Dominique Poggioli, directeur académique des services de l'Éducation nationale de Corse-du-Sud. L'un des enjeux est donc de rapprocher les structures culturelles des établissements et de faciliter les déplacements des élèves.
La transmission de la langue et de la culture corses devait également occuper une place dans les échanges de l’après-midi, à travers une table ronde dédiée. Pour Marie-France Colonna d’Istria, leur intégration dans les parcours des jeunes est une évidence. « Nous sommes en Corse, c’est notre territoire, notre culture. Il est bien normal qu’elle soit transmise à un niveau essentiel », souligne l’adjointe.
Au-delà de la découverte artistique, l’EAC participe aussi aux apprentissages et au développement des enfants. « Quand un jeune est engagé, il est vraiment à fond dans ce qu’il fait, il est concentré et développe de nouvelles compétences », observe Dominique Poggioli.
Les échanges de cette journée doivent désormais servir à élaborer un Livre blanc. L'objectif est de rassembler les propositions formulées par les différents participants pour définir des actions concrètes, renforcer les partenariats et surtout pérenniser les parcours existants. « L'important, c'est de pouvoir ancrer l'ensemble de ces pratiques et de ces parcours », insiste Marie-France Colonna d'Istria. L'adjointe évoque notamment la création d'un « passeport de l'EAC », qui permettrait de suivre les expériences artistiques de chaque enfant et de s'assurer qu'il puisse découvrir différentes disciplines. Une manière de donner une suite concrète à cette journée de travail, avec une ambition résumée par l’adjointe lors de son discours d’ouverture : « L'élève est avant tout un enfant à qui nous devons ouvrir le champ des possibles. »
Au-delà de la découverte artistique, l’EAC participe aussi aux apprentissages et au développement des enfants. « Quand un jeune est engagé, il est vraiment à fond dans ce qu’il fait, il est concentré et développe de nouvelles compétences », observe Dominique Poggioli.
Les échanges de cette journée doivent désormais servir à élaborer un Livre blanc. L'objectif est de rassembler les propositions formulées par les différents participants pour définir des actions concrètes, renforcer les partenariats et surtout pérenniser les parcours existants. « L'important, c'est de pouvoir ancrer l'ensemble de ces pratiques et de ces parcours », insiste Marie-France Colonna d'Istria. L'adjointe évoque notamment la création d'un « passeport de l'EAC », qui permettrait de suivre les expériences artistiques de chaque enfant et de s'assurer qu'il puisse découvrir différentes disciplines. Une manière de donner une suite concrète à cette journée de travail, avec une ambition résumée par l’adjointe lors de son discours d’ouverture : « L'élève est avant tout un enfant à qui nous devons ouvrir le champ des possibles. »
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