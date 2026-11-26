Faire en sorte que chaque enfant puisse rencontrer un artiste, découvrir une œuvre et pratiquer une discipline artistique, quelles que soient ses conditions de vie. C'est tout l'enjeu de l'éducation artistique et culturelle (EAC), au cœur du premier séminaire organisé ce jeudi 26 novembre au conservatoire Henri-Tomasi.



Une centaine de participants, parmi lesquels des représentants de la Ville, de l'Éducation nationale, des services de l'État, des structures culturelles et du monde associatif, étaient réunis pour croiser leurs expériences et réfléchir ensemble à la suite. Depuis l'obtention du label « 100 % EAC » en 2024, pour une durée de cinq ans, Ajaccio entend en effet structurer une politique qui permette à tous les jeunes d'accéder à la culture. Une démarche qui repose sur trois piliers : la rencontre avec les artistes et les œuvres, l'acquisition de connaissances et la pratique artistique.



« L’objectif de ce séminaire est de pouvoir faire un point au bout de deux ans de labellisation, croiser les regards, faire un bilan et envisager les perspectives d'avenir », explique Marie-France Colonna d'Istria, adjointe à la culture. Des parcours sont déjà bien structurés dans les écoles primaires, du CP au CM2, mais leur développement dans le secondaire reste un axe de travail. « Le but du 100 % EAC, c'est justement de parvenir à une équité territoriale pour l'ensemble de la jeunesse », souligne-t-elle.



Construire une feuille de route commune



Car l'accès à la culture reste marqué par des inégalités, notamment géographiques. Si Ajaccio bénéficie d'un patrimoine et d'équipements culturels importants, les jeunes des territoires ruraux peuvent rencontrer davantage de difficultés pour y accéder. « Il y aura toujours des inégalités, qu'elles soient géographiques ou sociales », constate Dominique Poggioli, directeur académique des services de l'Éducation nationale de Corse-du-Sud. L'un des enjeux est donc de rapprocher les structures culturelles des établissements et de faciliter les déplacements des élèves.