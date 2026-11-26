Nouvelle découverte d’argent liquide pour les policiers de la Haute-Corse. Mercredi après-midi, à l’occasion d’un contrôle routier à Bastia, les fonctionnaires de police ont fait intervenir Koda, leur chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants et de billets de banque.
Les recherches effectuées à l’intérieur du véhicule ont permis de découvrir une enveloppe contenant plus de 19 000 euros en espèces, indique la Police nationale de la Haute-Corse sur ses réseaux sociaux.
Le conducteur, qui n’a pas été en mesure de justifier la provenance de cet argent, a été placé en garde à vue.
Cette découverte intervient après une précédente opération similaire ayant également permis de retrouver une importante somme d’argent liquide.
L’enquête se poursuit afin de déterminer l’origine des fonds.
Les recherches effectuées à l’intérieur du véhicule ont permis de découvrir une enveloppe contenant plus de 19 000 euros en espèces, indique la Police nationale de la Haute-Corse sur ses réseaux sociaux.
Le conducteur, qui n’a pas été en mesure de justifier la provenance de cet argent, a été placé en garde à vue.
Cette découverte intervient après une précédente opération similaire ayant également permis de retrouver une importante somme d’argent liquide.
L’enquête se poursuit afin de déterminer l’origine des fonds.
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