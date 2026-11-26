Cette séquence a permis de présenter les moyens d’ingénierie dont peuvent bénéficier les communes de montagne pour concevoir et mettre en œuvre leurs projets. Pour illustrer concrètement cette démarche, Paul-Joseph Caitucoli, maire d’Arghjusta è Muricciu et vice-président de la Fédération nationale des communes pastorales (FNCP), a présenté le projet de réhabilitation des estives de Pian di Selva, qui vise à redynamiser l’activité pastorale sur les hauteurs de la commune, tout en contribuant à la prévention des incendies et à la préservation des espaces naturels.
Redonner vie au pastoralisme dans le Taravu
Ce projet de reconquête des estives trouve son origine dans le violent incendie du 23 juillet 2009, qui avait ravagé une partie de la vallée du Taravu. La municipalité avait alors engagé une réflexion sur le retour du pastoralisme et de la transhumance comme moyens de lutte contre les incendies et la fermeture des espaces naturels.
Une première phase expérimentale, menée en partenariat notamment avec le Parc naturel régional de Corse et le lycée agricole de Sartène, avait permis, dès 2021, le retour des troupeaux sur les hauteurs de la commune, grâce à l’aménagement d’un logement pour les bergers, d’une aire de traite et d’une fromagerie mobile.
La seconde phase prévoit la réhabilitation des trois anciennes bergeries, d’un atelier de transformation fromagère et d’une salle d’affinage. L’ambition de la municipalité est de faire de Pian di Selva, sur un espace montagnard d’une centaine d’hectares, un véritable campus du pastoralisme, associant activité agricole, formation des futurs éleveurs, préservation de la biodiversité et transmission des savoir-faire.
Une campagne de collecte de dons, lancée en juillet dernier avec la Fondation du patrimoine, vise à accompagner cette nouvelle étape, avec un objectif de 80 000 euros.
Redonner vie au pastoralisme dans le Taravu
Ce projet de reconquête des estives trouve son origine dans le violent incendie du 23 juillet 2009, qui avait ravagé une partie de la vallée du Taravu. La municipalité avait alors engagé une réflexion sur le retour du pastoralisme et de la transhumance comme moyens de lutte contre les incendies et la fermeture des espaces naturels.
Une première phase expérimentale, menée en partenariat notamment avec le Parc naturel régional de Corse et le lycée agricole de Sartène, avait permis, dès 2021, le retour des troupeaux sur les hauteurs de la commune, grâce à l’aménagement d’un logement pour les bergers, d’une aire de traite et d’une fromagerie mobile.
La seconde phase prévoit la réhabilitation des trois anciennes bergeries, d’un atelier de transformation fromagère et d’une salle d’affinage. L’ambition de la municipalité est de faire de Pian di Selva, sur un espace montagnard d’une centaine d’hectares, un véritable campus du pastoralisme, associant activité agricole, formation des futurs éleveurs, préservation de la biodiversité et transmission des savoir-faire.
Une campagne de collecte de dons, lancée en juillet dernier avec la Fondation du patrimoine, vise à accompagner cette nouvelle étape, avec un objectif de 80 000 euros.
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