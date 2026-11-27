He was and still remains one of the greatest international rock stars , Elvis Presley , The King ! Anais Gaggeri, one ranking young Corsican artist claims on the stage with great success that she met him. Did he really come over to Corsica ?

If so, we know nothing about how it all started ! We can just imagine...





Avia decisu, Elvis, di fassi anch'ellu un giru in Corsica. Ghjunse in Loretu è Ziu Carlu-Battista l'imprestò a fera per ch'ellu possi trascinà a so chitara chì pisava quant'è u piumbu. Li dumandò dinù d'ùn scordarsi di dà li a pena di pruvenda è di fà la beie à a Funtanona ! À la funtana ci sò le zitelle ! L'emuzione d'Elvis fù tremenda quand'ellu scuntrò à Anaïs cù la so sechja in capu à l'usu anticu. Ella li fece un surrisu cum'è indi i filmi mericani o e canzone corse !





Contactée au téléphone Anaïs a rectifié : « Je pense que Battì devrait un peu vérifier ses sources avant de publier ses dessins ! Je n’ai pas rencontré Elvis à la fontaine, et il ne se déplaçait pas à dos d’âne mais à moto ! Je ne vous raconterai pas comment ça s’est passé. Ce que je peux vous confier en revanche c'est que vous pourrez découvrir le spectacle "Elvis in Corsica, dà u Tennessee a u Mediterraniu" le 22 mai à Bastia puis au Festival Jazz in Calvi au mois de juin. Avec sur scène Peter Memphis, Marc Alexandre Moracchini, Nanou Battesti et moi même, un ensemble de choristes, et la complicité de Daniel Vincensini. »