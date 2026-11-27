Créée en 1982 par quelques jeunes du village désireux de redonner un souffle à la châtaigneraie et à son exploitation, A Fiera di a Castagna est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable de l’agriculture insulaire qui se déroulera cette année les 4, 5 et 6 décembre. « À l’époque, l’idée était de remettre la châtaigne au centre de l’activité du village et de montrer qu’elle pouvait encore faire vivre des familles », rappelle Alexandre Filippi, président du Foyer rural U Castagnu et de la foire.



Un pari gagnant qui a contribué, avec les années, à structurer la filière, notamment avec la création du Groupement régional des producteurs et transformateurs de châtaignes et marrons de Corse, dont les 35 ans seront célébrés cette année. Les 16 ans de la reconnaissance AOP de la farine de châtaigne corse et les 30 ans de la bière Pietra, présentée pour la première fois au public lors de la foire en 1996, feront également partie des anniversaires de cette édition.



Sous le chapiteau, les 150 exposants proposeront un large aperçu des productions et des savoir-faire insulaires, de la farine de châtaigne AOP représentée par 16 producteurs, au miel, à l’huile d’olive et à la charcuterie, sans oublier les produits dérivés de la châtaigne et l’artisanat, avec des couteliers, bijoutiers et potiers. « On ne veut pas de revendeurs. Les producteurs et les artisans doivent être dans une démarche de qualité et proposer des produits qu’ils fabriquent eux-mêmes », insiste Alexandre Filippi. Le prix de la farine AOP sera par ailleurs plafonné à 20 euros le kilo.



Une saison difficile et un enjeu de transmission



Cette édition intervient toutefois dans un contexte compliqué pour la filière. Le groupement de producteurs et le syndicat AOP font état d'une saison difficile, marquée par une baisse de production estimée entre 30 à 40 % par rapport à l'année précédente. Malgré une belle floraison au printemps, les fortes chaleurs estivales ont pénalisé le développement des fruits. « Les arbres se sont mis en autoprotection. Ils ont privilégié leur feuillage plutôt que les fruits, qui n’ont pas suffisamment grossi », explique Alexandre Filippi. Les conséquences varient non plus seulement entre les régions, mais parfois même directement selon les parcelles des producteurs.



Au-delà des difficultés de récolte, le président pointe un autre défi : la place de la farine de châtaigne dans les habitudes alimentaires. « Les Corses ne savent plus forcément utiliser cette farine », regrette-t-il. La pulenta, les gâteaux et les recettes traditionnelles ont progressivement perdu du terrain dans les cuisines. Pour Alexandre Filippi, il faut donc redonner envie aux habitants de travailler ce produit, de se le réapproprier et de le transmettre aux générations suivantes. Un enjeu essentiel pour soutenir la demande et donner aussi envie à de nouveaux producteurs de se lancer.



Le renouvellement des arbres constitue un autre volet de cette transmission. Le dimanche 6 décembre, de jeunes châtaigniers de deux ans, cultivés à Bocognano, seront proposés à la vente. Une initiative destinée à régénérer une châtaigneraie vieillissante, composée à plus de 90 % d’arbres anciens selon Alexandre Filippi. Le concours régional de Farine de Châtaigne Corse se tiendra également ce jour-là.



La farine insulaire suscite par ailleurs un intérêt au-delà des frontières. Lors de l’Exposition universelle d’Osaka, au Japon, il y a deux ans, elle a été testée en pâtisserie et a éveillé la curiosité de représentants japonais. « Ils ont été surpris par son goût sucré. Chez eux, la châtaigne n’a pas le même goût », rapporte Alexandre Filippi. Des échanges autour d’éventuels essais d’importation ont même été évoqués, alors que la production corse avoisine les 60 tonnes de farine lors des bonnes années.



Et la transmission passe aussi par les plus jeunes. Le vendredi 4 décembre, plus de 500 scolaires sont attendus à Bocognano pour une journée qui leur sera consacrée. Au fil des ateliers, ils pourront découvrir les différentes étapes de transformation de la châtaigne, de la mouture de la farine à la préparation de la pulenta, mais aussi s’initier à des savoir-faire artisanaux comme la vannerie, la céramique ou le travail du bois.