En Corse, les besoins de recrutement dans l'hôtellerie et la restauration restent importants, tandis que les métiers peinent encore à attirer les jeunes. Pour Jean-Ange Leca, directeur régional de l'Afpa Corsica, la réponse passe notamment par la formation. « Les entreprises ont un fort besoin de recrutement et souvent, faute de jeunes, on n'arrive pas à recruter. Elles viennent vers nous pour nous demander de former en amont et d'accompagner la jeunesse », explique-t-il. C'est précisément pour rapprocher les organismes de formation, les entreprises et les acteurs de l'emploi que l'Afpa a réuni ses partenaires ce vendredi 27 novembre, au CFA d'Aiacciu, Scola di u Turisimu è di l'Ustaria.



Sur le territoire, l'organisme accompagne 150 apprentis, dont une cinquantaine dans les domaines du tourisme et de la restauration, répartis sur cinq sites : Ajaccio, Bastia, Corte, Porto-Vecchio et Propriano. Les parcours sont construits en fonction des besoins des établissements, avec des périodes de formation et de mise en pratique en entreprise. « On met en place des formations sur mesure, avec une formation qui a lieu entre décembre et février, puis les jeunes vont en entreprise. Ils sont vraiment dans la pratique et reviennent ensuite pour passer le diplôme chez nous », détaille Jean-Ange Leca.



Une façon d'apprendre que connaît bien Sydney Teiki, apprenti à l'Afpa depuis mai 2025 et actuellement en alternance dans un établissement à Porto-Pollo. La cuisine n'était pourtant pas une vocation au départ. « J'ai commencé il y a cinq ans. Au début, je n'étais pas tant passionné que ça par la cuisine. Mais c'est un de mes chefs qui m'a fait aimer la cuisine », raconte le jeune homme. Depuis, l'envie de progresser a pris le dessus. Il est venu au CFA pour « apprendre les bases de la cuisine » et envisage désormais de gravir les échelons, de chef de partie à second, avec l'espoir de devenir un jour chef. « Pour l'instant, devenir chef, c'est déjà pas mal pour moi », sourit-il.