Organismes de formation, acteurs de l'emploi et entreprises étaient réunis ce vendredi 27 novembre pour lancé la troisième saison de « Tamantu Cucinaru »
En Corse, les besoins de recrutement dans l'hôtellerie et la restauration restent importants, tandis que les métiers peinent encore à attirer les jeunes. Pour Jean-Ange Leca, directeur régional de l'Afpa Corsica, la réponse passe notamment par la formation. « Les entreprises ont un fort besoin de recrutement et souvent, faute de jeunes, on n'arrive pas à recruter. Elles viennent vers nous pour nous demander de former en amont et d'accompagner la jeunesse », explique-t-il. C'est précisément pour rapprocher les organismes de formation, les entreprises et les acteurs de l'emploi que l'Afpa a réuni ses partenaires ce vendredi 27 novembre, au CFA d'Aiacciu, Scola di u Turisimu è di l'Ustaria.
Sur le territoire, l'organisme accompagne 150 apprentis, dont une cinquantaine dans les domaines du tourisme et de la restauration, répartis sur cinq sites : Ajaccio, Bastia, Corte, Porto-Vecchio et Propriano. Les parcours sont construits en fonction des besoins des établissements, avec des périodes de formation et de mise en pratique en entreprise. « On met en place des formations sur mesure, avec une formation qui a lieu entre décembre et février, puis les jeunes vont en entreprise. Ils sont vraiment dans la pratique et reviennent ensuite pour passer le diplôme chez nous », détaille Jean-Ange Leca.
Une façon d'apprendre que connaît bien Sydney Teiki, apprenti à l'Afpa depuis mai 2025 et actuellement en alternance dans un établissement à Porto-Pollo. La cuisine n'était pourtant pas une vocation au départ. « J'ai commencé il y a cinq ans. Au début, je n'étais pas tant passionné que ça par la cuisine. Mais c'est un de mes chefs qui m'a fait aimer la cuisine », raconte le jeune homme. Depuis, l'envie de progresser a pris le dessus. Il est venu au CFA pour « apprendre les bases de la cuisine » et envisage désormais de gravir les échelons, de chef de partie à second, avec l'espoir de devenir un jour chef. « Pour l'instant, devenir chef, c'est déjà pas mal pour moi », sourit-il.
Sur le territoire, l'organisme accompagne 150 apprentis, dont une cinquantaine dans les domaines du tourisme et de la restauration, répartis sur cinq sites : Ajaccio, Bastia, Corte, Porto-Vecchio et Propriano. Les parcours sont construits en fonction des besoins des établissements, avec des périodes de formation et de mise en pratique en entreprise. « On met en place des formations sur mesure, avec une formation qui a lieu entre décembre et février, puis les jeunes vont en entreprise. Ils sont vraiment dans la pratique et reviennent ensuite pour passer le diplôme chez nous », détaille Jean-Ange Leca.
Une façon d'apprendre que connaît bien Sydney Teiki, apprenti à l'Afpa depuis mai 2025 et actuellement en alternance dans un établissement à Porto-Pollo. La cuisine n'était pourtant pas une vocation au départ. « J'ai commencé il y a cinq ans. Au début, je n'étais pas tant passionné que ça par la cuisine. Mais c'est un de mes chefs qui m'a fait aimer la cuisine », raconte le jeune homme. Depuis, l'envie de progresser a pris le dessus. Il est venu au CFA pour « apprendre les bases de la cuisine » et envisage désormais de gravir les échelons, de chef de partie à second, avec l'espoir de devenir un jour chef. « Pour l'instant, devenir chef, c'est déjà pas mal pour moi », sourit-il.
Faire connaître les métiers et les savoir-faire corses
Pour susciter de nouvelles vocations, l'Afpa entend aussi changer le regard porté sur ces professions. C'est l'un des objectifs de « Tamantu Cucinaru », l'émission télévisée lancée en 2025 sur France 3 Corse ViaStella, et reconduite pour une troisième saison, parrainée cette année par le chef Maxence Baruffaldi. « C'est une émission qui a pour but de faire connaître les formations sur ce territoire, les organismes qui les proposent et de donner envie à la jeunesse d'aller vers les métiers qui recrutent », rappelle Jean-Ange Leca. Après deux premières saisons, le programme poursuit ainsi son travail de valorisation des talents et des produits corses.
Car l'image de ces métiers reste un enjeu. « Ce sont des branches qui ont du mal à attirer les jeunes », reconnaît le directeur régional. Il estime néanmoins que les professions ont évolué depuis la crise sanitaire et qu'elles offrent de réelles perspectives. « Ce sont de beaux métiers, qui permettent de valoriser les chefs. Ils sont bien rémunérés et il y a des emplois assez nombreux. Cela peut permettre à des jeunes d'avoir un avenir et même de devenir entrepreneurs. »
La journée a également permis de présenter les premières ambitions d'un futur Institut culinaire méditerranéen. Encore au stade de projet, il doit débuter au sein de l'Afpa dès 2027, avant de pouvoir s'ouvrir à d'autres organismes de formation et CFA volontaires. L'idée est de rapprocher les structures autour de troncs pédagogiques communs consacrés au patrimoine et aux savoir-faire insulaires, puis de développer des partenariats avec d'autres territoires méditerranéens, notamment la Grèce et l'Italie. « On veut créer des ponts entre nous, mettre en place des échanges de stagiaires et vraiment permettre à nos jeunes de voir ailleurs et de revenir », explique enfin Jean-Ange Leca.
Pour susciter de nouvelles vocations, l'Afpa entend aussi changer le regard porté sur ces professions. C'est l'un des objectifs de « Tamantu Cucinaru », l'émission télévisée lancée en 2025 sur France 3 Corse ViaStella, et reconduite pour une troisième saison, parrainée cette année par le chef Maxence Baruffaldi. « C'est une émission qui a pour but de faire connaître les formations sur ce territoire, les organismes qui les proposent et de donner envie à la jeunesse d'aller vers les métiers qui recrutent », rappelle Jean-Ange Leca. Après deux premières saisons, le programme poursuit ainsi son travail de valorisation des talents et des produits corses.
Car l'image de ces métiers reste un enjeu. « Ce sont des branches qui ont du mal à attirer les jeunes », reconnaît le directeur régional. Il estime néanmoins que les professions ont évolué depuis la crise sanitaire et qu'elles offrent de réelles perspectives. « Ce sont de beaux métiers, qui permettent de valoriser les chefs. Ils sont bien rémunérés et il y a des emplois assez nombreux. Cela peut permettre à des jeunes d'avoir un avenir et même de devenir entrepreneurs. »
La journée a également permis de présenter les premières ambitions d'un futur Institut culinaire méditerranéen. Encore au stade de projet, il doit débuter au sein de l'Afpa dès 2027, avant de pouvoir s'ouvrir à d'autres organismes de formation et CFA volontaires. L'idée est de rapprocher les structures autour de troncs pédagogiques communs consacrés au patrimoine et aux savoir-faire insulaires, puis de développer des partenariats avec d'autres territoires méditerranéens, notamment la Grèce et l'Italie. « On veut créer des ponts entre nous, mettre en place des échanges de stagiaires et vraiment permettre à nos jeunes de voir ailleurs et de revenir », explique enfin Jean-Ange Leca.
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