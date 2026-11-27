Avec 5 défaites, un nul et une seule victoire, les Cortenais doivent absolument réagir pour sortir de cette zone rouge. Mais le Paris FC n’est pas la première équipe venue. Cette réserve de Ligue 1 reste sur quatre victoires consécutives et avec deux matchs en retard, les Parisiens pourraient fort bien se hisser sur la deuxième marche du podium… Pour cela, il faudra qu’ils se débarrassent des Cortenais ce samedi après-midi à Santos Manfredi (15 heures). Pour autant, même si la tâche semble insurmontable, les « montagnards » ont déjà réalisé l’exploit de battre Auxerre le 31 octobre dernier. Alors pourquoi pas ?





« Oui, pourquoi pas », martèle Jean-Marc Sauli, l’entraîneur adjoint, « à moins que nous ne reproduisions le même match que face à Sainte-Geneviève le 7 novembre dernier. Ce fut notre pire prestation depuis le début de la saison », affirme le technicien cortenais. « Nous avons tenu une mi-temps. Puis nous nous sommes effondrés en deuxième période en prenant 3 buts en cinq minutes. C’est dommage car cette défaite est venue après notre belle prestation face à Auxerre. Nous étions sur le bon chemin et nous avons relâché un peu. Et nous n’avions pas le droit de relâcher. On était 0-0 à la pause avant de craquer. Il y a eu des erreurs techniques, des erreurs de placements, un manque d’attention. C’est le plus mauvais match depuis le début de la saison ».

Après cette lourde défaite dans l’Essonne sur ce score de 4-0, les joueurs et staff technique se sont parlés pour mettre les choses à plat. « Je crois que cela nous a fait du bien. La première réaction s’est faite en coupe de Corse face à la Pieve, équipe très difficile à jouer à la maison, et nous nous sommes imposés. Une victoire qui, je pense, a fait du bien au moral du groupe. Nous avons bien travaillé durant ces trois semaines, même si la première semaine après Sainte-Geneviève a été compliquée ».





S’il est vrai que les Cortenais ont montré du jeu et de l’envie lors de leurs sept premières rencontres, les résultats n’ont pas été au rendez-vous. Il a toujours manqué un petit quelque chose, ce petit brin de chance dans le dernier geste pour faire la différence. « Espérons que nous soyons à la hauteur ce samedi face au Paris FC en réalisant un nouvel exploit. Les joueurs sont motivés et nous serons au complet pour cette rencontre. Une victoire nous permettrait de grimper à la 9e place du classement général. Les gars l’ont bien en tête. Ils sont motivés. Maintenant il faudra le prouver sur le terrain », a conclu Jean-Marc Sauli.

Le groupe cortenais n’est pas encore connu. Il sera dévoilé ce vendredi soir à l’issue du dernier entraînement de la semaine.

