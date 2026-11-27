C’est un HB Corte – Ile-Rousse à deux visages qui a évolué la semaine passée face à Guilherand-Granges. En effet, après une première période marquée par les nombreuses pertes de balles et les imprécisions techniques, les joueurs de la cité Paoline ont offert une bien meilleure deuxième période en s’imposant largement de sept buts. « Ce fut un match à notre image où nous n’avons pas été bons en première mi-temps en perdant trop de ballons. Malgré tout nous avons réussi à rester dans le match. Heureusement que notre deuxième période est bien plus, aboutie Que la première et que Lombes a été efficace sur sa ligne pour nous permettre de ne pas prendre l’eau durant les trente premières minutes. Je ne m’explique pas ce handball à deux visages. C’est difficile à analyser et c’est peut-être en raison de la jeunesse du groupe. Mais je trouve que lorsque nous sommes montés en puissance en deuxième période nos adversaires ont vite été débordés. Nous allons continuer à monter en puissance au fil de la saison. Il faut être patients et nous seront mieux récompensés de notre travail », a déclaré Andrien Magne, le coach cortenais. Depuis le début de la saison les Cortenais ont du mal à entrer dans le match et font toujours les mêmes erreurs en se laissant dominer et en courant après le score. « Nous aurions dû rentrer aux vestiaires avec 5 buts d’avance et au final nous avons deux buts de retard sur nos adversaires. Il faudra rectifier tout cela et travailler pour mieux débuter nos rencontres ».





Ce samedi, les Cortenais se rendront à Agde qui est 9e avec trois points de retard sur le HB Corte – Ile-Rousse. Mais Agde fait partie de ces équipes dont les ambitions restent l’accession. « Il ne faut pas l’oublier », soutient Adrien Magne. C’est donc une grosse cylindrée de ce championnat et la rencontre ne sera pas des plus aisées pour les Cortenais également pour deux raisons supplémentaires : « La première est que le terrain est plus petit que le nôtre avec 2 mètres en moins sur la largeur. Il y a beaucoup moins d’espace sur les ailes et cela va nous compliquer la tâche. A nous de faire un match plein pour ne pas nous laisser surprendre. La deuxième raison est que notre déplacement est compliqué avec un départ de Bastia bien plus tôt que d’habitude. Le déplacement sera également long jusqu’à Agde et de surcroît la rencontre est programmée à une heure inhabituelle puisqu’elle est prévue à 13 heures… »

Autant d’éléments donc qui vont compliquer cette sortie périlleuse pour une équipe qui, une fois de plus, ne sera pas au complet avec les absences de Gimenez et Aillaud.





Pour en revenir sur la largeur du terrain qui pourrait défavoriser les Cortenais, Adrien Magne a fait travailler son groupe sur cette problématique en raccourcissant les ailes lors des entraînements de la semaine « pour que nos ailiers prennent l’habitude et soient plus à l’aide demain, même si cela a été compliqué à mettre en place. Pour autant nous n’allons pas changer notre jeu. Plus nous écartons le jeu et plus nous sommes efficaces. Le travail sur les ailes est notre force principale pour donner d’avantage d’espace à Niang. Nous allons rester fidèles à nous-mêmes ».





Le groupe : Lombes, Gex, Saura, Alfieri, Tramoni, Hmidi, Mebarek, Balint, Galibert, Niang, Pinelli, Achalme, Pannequin-Poggioli, Chamekh.

