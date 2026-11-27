(Photos Gérard Baldocchi)





Des premières traces de viticulture dans l’Antiquité aux évolutions récentes de la production insulaire, le vin a traversé les siècles en Corse. C’est autour de cette thématique que la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse a réuni, ce vendredi à Bastia, chercheurs, historiens et spécialistes à l’occasion de son colloque annuel.

Plusieurs conférences se sont succédé au cours de la journée pour aborder les différentes dimensions de cette histoire, entre patrimoine, culture, religion et économie. « Le colloque parle du vin dans le passé, le présent et de son devenir », résume Jean-Michel Casta, président de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse. Pour lui, le choix de cette thématique s’explique notamment par la place qu’occupe la viticulture dans l’économie insulaire, mais aussi par son importance historique et symbolique. « Historiquement, le vin fait appel à un large éventail, à la fois historique et symbolique », souligne-t-il.





La matinée a notamment été consacrée aux origines anciennes du vin en Corse. Gaël Brkojewitsch, docteur en archéologie, a présenté les liens entre les sources antiques et les découvertes archéologiques sur la viticulture dans le territoire d’Aleria. La place du vin dans la Bible, abordée par l’abbé Pierre Bertoni, ainsi que le commerce du vin corse entre les XVIe et XVIIIe siècles, présenté par Jean-Christophe Liccia, ont également ponctué cette première partie. L'après-midi a permis de poursuivre ce parcours historique à travers le patrimoine viticole de plusieurs territoires. Jean-Charles Ciavatti et Andria Perin ont notamment présenté leurs travaux sur les « canive » du Cap-Corse, des constructions anciennes liées à la production viticole et récemment redécouvertes. « Ils ont découvert de petits bâtis pour la vigne », explique Jean-Michel Casta. « Au départ, ils ne savaient pas trop ce que c’était. En fait, c’était un lieu où on pressait le moût qu’on exportait en Italie. » Guy Meria a ensuite abordé l’histoire de la viticulture dans la région du Nebbiu, Conca d’Oru et Agriate.





Entre patrimoine et enjeux actuels





Au-delà de cette approche historique, le colloque s'est également intéressé aux perspectives de la viticulture insulaire. Nathalie Uscidda, directrice générale du Centre de recherche viticole de Corse (CRVI), a présenté le rôle de la recherche dans la valorisation du patrimoine viticole, notamment à travers le travail mené sur les anciens cépages corses. « Il y a eu une dégustation de vin fabriqué avec ces cépages anciens qu'elle a recherchés auprès des Corses », précise Jean-Michel Casta. « Dès que quelqu’un avait une vieille treille chez lui, ils ont pris une bouture. Ça permet de relancer des cépages qui sont importants en cas de maladie ou en cas de pandémie. »





Enfin, Pierre Papadopoulos, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Corse, a retracé l'évolution de la vigne et du vin sur l'île depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui. « Le colloque s’articule entre le présent et l’avenir, et c’est vraiment le devoir de la Société des sciences », souligne son président. « C’est pour ça qu’on a décidé de réunir des professionnels à cette occasion, pour un moment de savoir et de convivialité. »

