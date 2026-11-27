Le Jambo, propriété de la société Catlante Catamarans, transportait sept clients pour une semaine de navigation.

Avec un vent de force 7 et dans une forte houle, Alexandre Poggi, 44 ans, un skipper expérimenté, est allé sangler à l'avant un kayak qui, en se détachant, l'a projeté à l'eau.

Un passager a pris la barre et est parvenu à s'approcher du capitaine à la mer qui hurlait de couper les moteurs.

Les personnes à bord ne sont pas parvenues à le remonter et le capitaine a été repêché sans vie par hélicoptère.

Dans son jugement, le tribunal maritime de Marseille relève que la société Croisières Caraïbes avait mis à disposition de Catlante Catamarans le capitaine ainsi qu'un "marin cook", chargé de l'accueil, de la restauration des clients et d'assister le skipper pour les manœuvres d'amarrage et de mouillage.

Ce marin était titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) mais, selon les juges, la réglementation impose la présence à bord d'au moins un matelot de pont, plus qualifié, voire d'un 3e membre d'équipage.

"Une fois le capitaine tombé à la mer, un matelot de pont aurait pu réagir de manière adéquate, adopter les bons gestes afin de sauver l'homme à la mer, notamment en pilotant le navire", a indiqué la présidente du tribunal Azanie Julien-Rama. La prise en main du bateau par un client lors de la tentative de sauvetage, saluée comme courageuse par les juges, "n'a pas pu pallier l'absence des gestes réflexes élémentaires qui relèvent du matelot de pont."



Bien que le dirigeant de Catlante Catamarans ait indiqué au tribunal qu'un matelot de pont était payé comme un titulaire du CFBS, le tribunal a estimé que les deux sociétés "auraient pu faire le choix, certes plus onéreux, d'embarquer un cuisinier en plus du capitaine et d'un matelot de pont."

Les juges pointent donc "un souci d'économie et de recherche de productivité, des manquements ayant conduit à la mort d'un homme et à la mise en danger des passagers et de l'équipage."

Les deux entreprises ont été condamnées pour "homicide involontaire" et "mise en danger".

Catlante Catamarans a écopé d'une amende de 70.000 euros, son directeur général (reconnu lui coupable de mise en danger) a été condamné à une amende de 15.000 euros et la société Croisières Caraïbes à 30.000 euros.

Considérant comme "nécessaire que les armateurs et sociétés de recrutement soient alertés des risques pénaux encourus en cas de manquements similaires", le tribunal a ordonné la publication d'un communiqué, aux frais des condamnés, dans la publication "Le Marin".