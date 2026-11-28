(Photos Gérard Baldocchi)



Ce vendredi 27 novembre, il n’y avait ni élèves ni chefs d’entreprise sur les courts de padel du C5 Stadium à Bastia, mais uniquement des joueurs. Malgré la différence d’âge, de génération ou d’expérience professionnelle, chacun était sur un pied d’égalité. Et c’était justement le but de cette opération baptisée « Le match des possibles », organisée par la préfecture de la Haute-Corse en partenariat avec le MEDEF, la mission locale, l’École de la deuxième chance et le collège de Luri.



Objectif de cette expérimentation : rapprocher les collégiens et les jeunes corses du monde de l’entreprise autour du sport. Un moment moins formel, moins stressant, pour favoriser les échanges, explique Jean-François Morrachini, le principal du collège de Luri : « Mettre au même niveau les chefs d’entreprise et les élèves, en commençant par un tournoi sportif pour briser la glace, poser des questions et échanger de manière informelle. »



Au total, une douzaine de chefs d’entreprise des secteurs du tourisme, du BTP, de l’industrie agroalimentaire, du tertiaire et des télécommunications se sont prêtés au jeu en devenant les partenaires de padel de jeunes collégiens, formant 38 équipes au total : « Ça crée une complicité, des rencontres », s’est réjoui Thierry Cardinale, consultant pour le MEDEF Corsica, avec la possibilité « d’approfondir leurs connaissances sur certains métiers et d’en découvrir de nouveaux ».



Car c’est là le second objectif de cette expérimentation qui s’adresse à des collégiens vivant en milieu rural : « On a dans le Cap Corse un indice d’éloignement qui est important. Ça a des avantages, on travaille bien, on est protégé, mais il y a peu de possibilités de rencontres professionnelles », explique le principal du collège de Luri. Pour Jean-François Morrachini, avec cette opération, « il s’agit de promouvoir l’égalité des chances, les études et l’orientation et de pouvoir échanger avec toutes les professions. Ça permet de créer des vocations, voire même, au contraire, de changer d’avis ». Et les échanges avec les professionnels permettent de mettre des mots sur ce besoin, comme l’indique Laurent Franchi, responsable des ressources humaines chez l’opérateur Orange : « Pour les jeunes, nous sommes des vendeurs en boutique et des techniciens qui viennent à la maison, alors que nous avons plus de 50 métiers dans l’entreprise. Ces rencontres permettent de poser des questions de manière plus libérée, en petits groupes, et même de proposer des stages. »



Et les jeunes corses sont nombreux dans cette situation d’impossibilité de rencontrer facilement des professionnels et de découvrir des métiers : « 43 % des jeunes insulaires vivent dans une commune du rural contre 33 % à l’échelle nationale », explique Isabelle Herrero, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de Corse. « La ruralité peut limiter l’occasion de découvrir des métiers, mais aussi l’accès aux formations, aux entreprises, à des stages », rappelle celle qui est en charge de cette opération. « Un métier choisi plutôt que subi », ajoute-t-elle, faisant référence à des élèves qui se limitent aux connaissances de leur environnement proche. Cette journée, mais aussi les rencontres et le travail en classe qui l’ont précédée, permettent ainsi d’ouvrir le champ des possibles.



Le match des possibles accueillait aussi des jeunes bastiais de l’école de la deuxième chance et de la mission locale, avec l’ambition de casser les préjugés et les représentations que chacun peut avoir. Avec l’objectif de favoriser l’insertion et la formation.

