La ville de Borgo est la ville phare Corse pour cette 40e édition du Téléthon.

Vendredi, 4 écoles de CM1 et CM2, soit 235 élèves, ont participé à des activités sportives sur le complexe Paul-Natali organisées par l'USEP. Un « 40 » géant a été réalisé par les élèves sur la pelouse synthétique du complexe en présence du parrain 2026, le chanteur Felì, François-Marie Micaelli, ambassadeurs 2026, Catherine Chateau Artaud, déléguée régionale Haute-Corse de l’AFM, France Pietri-Rouxel, directrice de recherche au Téléthon et des représentants de la mairie.

En soirée, une kermesse organisée par l'école du village, un concert dans l'église du groupe de chant Ci Campemu Inseme et une pièce de théâtre I Scimaticoni ont réuni plusieurs centaines de personnes.





Ce samedi, de 10 à 19 heures, grande journée d'animation sur le complexe sportif avec défis sportifs, ateliers pour enfants et adultes, expositions, démonstrations diverses, kermesse, baptêmes en voitures de collection, vente du CD « U mo fiore d’Alisu », tombola, restauration sur place...

En parallèle, non loin de là, à la salle polyvalente, la ligue Corse d’échecs et le Corsica Chess Club organiseront un grand tournoi de blitz au profit de l’AFM-Téléthon.

Joueurs confirmés, amateurs, écoliers, parents, débutants et simples curieux sont invités à partager un après-midi placé sous le signe du jeu, de la convivialité et de la solidarité.



À 20 heures suivra un concert avec Diana di l’Alba, scola in festa, Vitalba, Felì et Eppò.

