La Marie Do : les résultats de la grande tombola 2026

Le tirage au sort de la grande tombola 2026 de La Marie Do a livré ses résultats. Les détenteurs des tickets gagnants sont invités à contacter l’association au 07 69 58 90 25 afin de récupérer leur lot.

En cette année qui marque ses 20 ans d’existence, La Marie Do remercie l’ensemble des participants, donateurs, partenaires et bénévoles dont la générosité et l’engagement lui permettent de poursuivre ses actions en faveur des personnes touchées par le cancer en Corse.

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des numéros gagnants