Coup d’envoi retardé à 19h15
Initialement prévu à 19 heures, le coup d’envoi de la rencontre entre l’AS Furiani-Agliani et l’AS Nancy-Lorraine est repoussé à 19h15. Le bus transportant les joueurs nancéiens a été retardé en raison d’un accident sur la route menant au stade Dominique-Ventimila
L’AS Furiani-Agliani (N1) reçoit ce samedi 28 novembre (19h) l’AS Nancy-Lorraine, deuxième de Ligue 2, à l’occasion du 8ème tour de la Coupe de France, au stade Dominique Ventimila (Erbajolo).
Seul club corse encore en lice dans la compétition, l’AS Furiani-Agliani se donnera les moyens d’espérer.
Après avoir éliminé le Sporting Club de Bastia 1 à 0 au 6ème tour, puis signé une victoire 4 à 1 à l’extérieur face à l’AS Pays Neslois, les hommes de Romain Paturel affrontent l’AS Nancy-Lorraine, qui évolue deux division au-dessus et prétend à la montée en Ligue 1.
Si, sur le papier, c’est David qui affronte Goliath, les Furianinchi ont tout à gagner à se lancer dans cette bataille de la Coupe de France, dans laquelle tout est possible.
Avec huit buts marqués et un seul but encaissé depuis le début de la compétition, Furiani a un gros coup à jouer pour maintenir sa dynamique et mettre des bâtons dans les roues de son adversaire.
Coup d’envoi de la rencontre AS Furiani-Agliani – AS Nancy-Lorraine à 19 heures au stade Dominique-Ventimila.
Seul club corse encore en lice dans la compétition, l’AS Furiani-Agliani se donnera les moyens d’espérer.
Après avoir éliminé le Sporting Club de Bastia 1 à 0 au 6ème tour, puis signé une victoire 4 à 1 à l’extérieur face à l’AS Pays Neslois, les hommes de Romain Paturel affrontent l’AS Nancy-Lorraine, qui évolue deux division au-dessus et prétend à la montée en Ligue 1.
Si, sur le papier, c’est David qui affronte Goliath, les Furianinchi ont tout à gagner à se lancer dans cette bataille de la Coupe de France, dans laquelle tout est possible.
Avec huit buts marqués et un seul but encaissé depuis le début de la compétition, Furiani a un gros coup à jouer pour maintenir sa dynamique et mettre des bâtons dans les roues de son adversaire.
Coup d’envoi de la rencontre AS Furiani-Agliani – AS Nancy-Lorraine à 19 heures au stade Dominique-Ventimila.
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