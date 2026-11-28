C’est l’un des petits rituels qui font la magie de Noël. Depuis le 18 novembre, les enfants peuvent adresser au Père Noël leurs listes de cadeaux, leurs dessins ou simplement quelques mots. Installé à Libourne, en Gironde, le secrétariat du Père Noël a rouvert ses portes pour une nouvelle saison. Une soixantaine de lutins y attendent les centaines de milliers de courriers que leur enverront les enfants du monde entier. « Depuis 1962, La Poste accompagne chaque année plus d'un million d'enfants dans leur découverte de l'écriture épistolaire à travers la traditionnelle lettre au Père Noël », rappelle le groupe dans un communiqué.
En Corse, plus d’une trentaine de boîtes aux lettres aux couleurs du secrétariat du Père Noël seront installées dans les bureaux de poste. Les enfants ont jusqu’au 18 décembre pour y déposer leur courrier. Pour cela, il leur suffit de glisser leur lettre dans une enveloppe sur laquelle figure la mention « Père Noël ». Si aucun timbre n’est nécessaire, il ne faudra toutefois pas oublier d’inscrire au dos de l’enveloppe le nom, le prénom et l’adresse de l’enfant afin qu’il puisse recevoir une réponse.
Les petits Corses pourront également écrire au Père Noël directement sur le site internet pere-noel.laposte.fr, sur lequel ils pourront personnaliser leur message.
En retour, cette année, les enfants recevront, en plus de la traditionnelle lettre du Père Noël, une carte postale à colorier.
Les enseignants qui souhaiteraient faire de cette correspondance une activité de classe pourront également bénéficier d’un kit pédagogique et d’une réponse dédiée.
À l'approche des fêtes, les enfants sont également invités à avoir une petite pensée pour leurs aînés. Le secrétariat du Père Noël renouvelle en effet son partenariat avec l'association « 1 Lettre 1 Sourire », qui œuvre contre l'isolement des personnes âgées. Depuis le site internet du secrétariat, les enfants pourront adresser un dessin ou quelques mots aux résidents d'Ehpad et de maisons de retraite partenaires de l'association.
En attendant le passage du Père Noël, petits et grands pourront également retrouver sur le site de son secrétariat des coloriages, des recettes gourmandes, des jeux, des ateliers créatifs ou encore des contes audio. De quoi faire patienter les plus impatients jusqu'au 25 décembre.
En Corse, plus d’une trentaine de boîtes aux lettres aux couleurs du secrétariat du Père Noël seront installées dans les bureaux de poste. Les enfants ont jusqu’au 18 décembre pour y déposer leur courrier. Pour cela, il leur suffit de glisser leur lettre dans une enveloppe sur laquelle figure la mention « Père Noël ». Si aucun timbre n’est nécessaire, il ne faudra toutefois pas oublier d’inscrire au dos de l’enveloppe le nom, le prénom et l’adresse de l’enfant afin qu’il puisse recevoir une réponse.
Les petits Corses pourront également écrire au Père Noël directement sur le site internet pere-noel.laposte.fr, sur lequel ils pourront personnaliser leur message.
En retour, cette année, les enfants recevront, en plus de la traditionnelle lettre du Père Noël, une carte postale à colorier.
Les enseignants qui souhaiteraient faire de cette correspondance une activité de classe pourront également bénéficier d’un kit pédagogique et d’une réponse dédiée.
À l'approche des fêtes, les enfants sont également invités à avoir une petite pensée pour leurs aînés. Le secrétariat du Père Noël renouvelle en effet son partenariat avec l'association « 1 Lettre 1 Sourire », qui œuvre contre l'isolement des personnes âgées. Depuis le site internet du secrétariat, les enfants pourront adresser un dessin ou quelques mots aux résidents d'Ehpad et de maisons de retraite partenaires de l'association.
En attendant le passage du Père Noël, petits et grands pourront également retrouver sur le site de son secrétariat des coloriages, des recettes gourmandes, des jeux, des ateliers créatifs ou encore des contes audio. De quoi faire patienter les plus impatients jusqu'au 25 décembre.
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