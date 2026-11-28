Faire découvrir les savoir-faire corses au-delà des frontières. C’est l’ambition de dix étudiants de Master 1 Langues étrangères appliquées (LEA), parcours Commerce international, tourisme et interculturalité, de l’Université de Corse. Réunis au sein de l’association étudiante I Giranduloni, ils préparent leur participation au Coffee Fest de Madrid, en Espagne, du 6 au 8 mars 2027. Baptisé Casa Matina, leur projet vise à mettre en lumière trois entreprises insulaires Callysthe, La Corsica et Café Rosco. Le choix du salon s’est imposé après plusieurs recherches et échanges avec les organisateurs espagnols.
Considéré comme un rendez-vous européen majeur autour du café et du petit-déjeuner, l’événement représente une occasion de faire découvrir les produits corses à un public international: "C’était vraiment une très belle opportunité pour ces entreprises, surtout les petites entreprises qui viennent avec nous", explique Agatha Altamar, une étudiante du groupe. Au-delà de la simple présentation de produits, les étudiants espèrent leur offrir une véritable vitrine à l’étranger. Lorsqu'ils ont pris contact avec les entreprises, ils leur ont présenté leur démarche et leur volonté de promouvoir le savoir-faire insulaire. Une initiative qui a suscité de l'enthousiasme auprès des partenaires, fiers de pouvoir faire connaître leurs produits hors de l'île. Pour les étudiants, l'enjeu est aussi de représenter la Corse et ses entreprises dans un contexte international, tout en créant des liens entre les deux territoires.
Une expérience professionnelle et un projet à financer
Derrière cette participation se cache un important travail d'organisation. Depuis septembre, les dix étudiants prennent en charge les différentes étapes du projet: recherche du salon, prise de contact avec les organisateurs, sélection des entreprises partenaires, communication et recherche de financements. Une expérience qui leur permet de mettre directement en pratique les compétences acquises durant leur formation: "On rentre dans un cadre professionnel. Ça nous apprend énormément de choses. On est accompagnés par notre professeur, mais on est aussi très autonomes", souligne Agatha. Le groupe ne souhaite d'ailleurs pas se contenter d'une présence sur le salon. Il espère que cette participation pourra déboucher sur des relations commerciales durables entre les entreprises corses et les professionnels espagnols.
Pour cela, les étudiants envisagent notamment de mettre en place des QR codes afin de faciliter les prises de contact et de créer un véritable pont entre les deux marchés. Mais pour concrétiser cette ambition, il reste un défi de taille: le financement. Le budget prévisionnel du projet s'élève à environ 10 000 euros. Une somme que les étudiants tentent de réunir grâce à plusieurs événements organisés pour soutenir leur initiative. Si des partenaires ont déjà rejoint l'aventure, la recherche de soutiens financiers se poursuit auprès des acteurs économiques de l'île. Pour ces dix étudiants, l'objectif est clair : revenir de Madrid avec de nouvelles connaissances, des contacts professionnels et, surtout, des perspectives de développement pour les entreprises qu'ils auront représentées.
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