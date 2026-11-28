Derrière cette participation se cache un important travail d'organisation. Depuis septembre, les dix étudiants prennent en charge les différentes étapes du projet: recherche du salon, prise de contact avec les organisateurs, sélection des entreprises partenaires, communication et recherche de financements. Une expérience qui leur permet de mettre directement en pratique les compétences acquises durant leur formation: "On rentre dans un cadre professionnel. Ça nous apprend énormément de choses. On est accompagnés par notre professeur, mais on est aussi très autonomes", souligne Agatha. Le groupe ne souhaite d'ailleurs pas se contenter d'une présence sur le salon. Il espère que cette participation pourra déboucher sur des relations commerciales durables entre les entreprises corses et les professionnels espagnols.





Pour cela, les étudiants envisagent notamment de mettre en place des QR codes afin de faciliter les prises de contact et de créer un véritable pont entre les deux marchés. Mais pour concrétiser cette ambition, il reste un défi de taille: le financement. Le budget prévisionnel du projet s'élève à environ 10 000 euros. Une somme que les étudiants tentent de réunir grâce à plusieurs événements organisés pour soutenir leur initiative. Si des partenaires ont déjà rejoint l'aventure, la recherche de soutiens financiers se poursuit auprès des acteurs économiques de l'île. Pour ces dix étudiants, l'objectif est clair : revenir de Madrid avec de nouvelles connaissances, des contacts professionnels et, surtout, des perspectives de développement pour les entreprises qu'ils auront représentées.

