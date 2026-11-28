Les sapeurs-pompiers des centres de secours de Bastia et de Lucciana sont intervenus ce samedi après-midi à la suite d’un accident de la circulation survenu au niveau de l’échangeur de Furiani.

Les quatre blessés, tous en urgence relative, ont été pris en charge par les secours avant d’être évacués vers le centre hospitalier de Bastia.

L’intervention a nécessité la mobilisation de trois véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), de deux moyens de balisage ainsi que d’un chef de groupe.

Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées.