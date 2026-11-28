Stade Santos Manfredi.

USC Cortenais bat Paris FC 1-0 (mi-temps : 0-0).

But de Boussemart à la 82e.

Avertissements : Rimane (65e) et Marietti (79e) à Corte.

Arbitres : M. Madore assisté de MM. Djelassi et Paoli.



Corte

Gouet, Raphaël Menozzi, Avines, Machado, Rimane, Verité, Colombani, Contena, Bariki, Boussemart, Marietti, Dumè Menozzi, Arrighi, Aussu, Mahamat Ahmat, Baldovini.





Paris FC

Meite, Kokoro, Morellec, Sesay, Boleda, Elkit, Diakite, Bering, Gueye, Benoit Dao, Billot Oliveira, Diedhiou, Lufuiku, Elice.





Renvoyée la semaine dernière en raison du vent violent qui balayait la Corse, cette rencontre de la 8e journée du championnat de National 2 entre Corte et le Paris FC s’est jouée ce samedi après-midi à Santos Manfredi.

Comme on pouvait s’y attendre, les Parisiens pratiquaient un pressing très haut sur des Cortenais qui avaient du mal à sortir de leur camp. Sauf sur ce tir de Boussemart à la 11e minute qui était capté sans problème par Meite. Les Parisiens faisaient tourner le ballon et dominaient cette partie, sans pour autant se créer la moindre occasion. L’entrée d’Aussu à la demi-heure de jeu donnait davantage d’allant à l’attaque cortenaise. Ce dernier se mettait en évidence 5 minutes plus tard. Bien servi par Avines, il se débarrassait de son défenseur direct avant d’envelopper sa frappe pour chercher la lucarne opposée. Mais le cuir fuyait le cadre. Boussemart se mettait une nouvelle fois en évidence. Mais sa frappe passait largement au-dessus des buts de Meite (43e). Sur le deuxième corner des Cortenais, Boussemart décalait Aussu dont le centre repris par Bairiki était détourné par Meite d’une parade exceptionnelle. Et la pause intervenait sur ce score de 0-0.





Certes, les Parisiens ont eu la possession de balle tout au long de cette première période, mais ils se sont heurtés à une défense cortenaise rigoureuse. Tandis qu’au milieu de terrain Marietti contrôlait, récupérait un nombre incalculable de ballons pour relancer l’attaque cortenaise.

De retour des vestiaires, les hommes du président Colombani montaient leur niveau de jeu pour s’installer dans le camp de leurs adversaires. Et la balle d’Aussu distillée à Boussemart aurait connaître un meilleur sort ! Cette fois c’est la transversale qui sauvait Meite (46e)…

Les Parisiens procédaient alors en contre et à la 50e, bien servi en profondeur par Bering, Koroko ouvrait la marque. Mais le but était refusé pour une position de hors-jeu. Cet avertissement sans frais n’était pas de nature à faire reculer Corte dont la défense restait soudée et inflexible à l’image de cette 53e minute où Diakite voyait sa tentative renvoyée par Rimane.

Les Cortenais continuaient de pousser dans cette partie tandis que le Paris FC doutait de plus en plus. Au milieu, les ballons étaient récupérées par des Cortenais de plus en plus entreprenants et l’on sentait qu’il y avait un coup à jouer comme sur cette balle d’Aussu pour Raphaël Menozzi qui croisait trop (56e). Marietti tentait ensuite sa chance des 30 mètres. Au-dessus. Puis Boussemart décalait Avines sur la droite. Sa frappe instantanée était renvoyée du bout des doigts par Meite (70e).



Il fallait une grossière erreur du défenseur central, Boleda, pour délivrer Corte. Ce dernier, voulant relettre à son gardien dans les 16 mètres, donnait finalement une offrande à Boussemart qui contrôlait et glissait au fond des filets de Meite : 1-0.

Les Parisiens se ruaient alors à l’assaut des buts cortenais. Mais la défense tenait bon. A la 92e, le Paris FC obtenait un coup-franc sur la gauche, loin des buts de Gouet. Le centre de Bering était renvoyé par la défense. Boussemart récupérait et tentait une frappe des 60 mètres, tandis que Meite était monté aux avant-postes. Le cuir passait quelques centimètres des buts vides.

Finalement Corte réalisait le coup parfait et s’imposait par la plus petite des marges. Mais c’est victoire importante qui permet à l’USCC de se signer un deuxième succès de rang.

La prochaine journée aura lieu le 5 décembre (20 heures) à Romorantin.



