Salle Moline à Agde.

Agde et Corte – Ile-Rousse : 27-27 (mi-temps : 14-11).



Agde

Lazaar (3), Montoya (3), Grandjean (7), Barner-Vandrille (1), Georgel, Galiana, Corzo (1), Boucher (3), Falgon (15 arrêts), Yahya, Canton (3), Martini (2), Monsarrat (4), Paris.





Corte – Ile-Rousse

Hmidi (7), Mebarek (1), Galibert, Pannequin-Poggioli, Tramoni, Niang (6), Pinelli, Saura (9), Achalme (1), Cyhamekh (2), Lombes (8 arrêts), Alfieri, Gex, Balint (1).







Si les locaux ouvraient la marque, les Cortenais rendaient coups pour coups et prenaient même l’avantage à la 7e minute par Hmidi (2-3). Et le suspense était entier dans cette première période où ni les Agathois ni les Cortenais ne parvenaient à faire le break. D’un côté Lombes tenaient bien ses buts et de l’autre c’est Falgon qui s’interposait aux tirs de Niang ou de Saura, auteur une nouvelle fois d’un match remarquable avec 9 buts !

Mais à quelques minutes de la pause, les Cortenais se relâchaient, ce dont devaient profiter les locaux pour porter la marque à 14-11 grâce à Montoya et Grandjean.





À la reprise, les hommes d’Adrien Magne revenaient rapidement dans la partie pour égaliser à la 38e minute de jeu et prendre l’avantage dans la minute suivante par Niang (19-18). Malgré deux minutes à l’encontre de Mebarek et Chamekh, la défense cortenaise tenait bon tandis qu’Hmidi maintenait l’avance à 20-19…



Les minutes s’égrenaient et les deux formations étaient au coude à coude. A une minute du terme c’est Grandjean qui donnait l’avantage à ses couleurs à 2è-26 tandis que Niang remettait les deux équipes à égalité.

Corte – Ile-Rousse aurait même pu réaliser le hold-up parfait à 40s secondes de la fin de cette partie palpitante : « Nous perdons la balle du 28-27 et dans la foulée notre gardien sauve une attaque adverse. Finalement le nul est équitable », lançait Adrien Magne à la fin de cette partie.

La dixième journée aura lieu le 12 décembre prochain, A cette occasion les Cortenais recevront l’AS Monaco, 3e au classement général, à seulement un point de Corte – Ile-Rousse.



