U tempu in Corsica
Ce dimanche 29 novembre, le temps sera sec et ensoleillé sur l’ensemble de la Corse en matinée. Quelques passages nuageux concerneront le nord de l’île dans l’après-midi, tandis que le soleil restera dominant ailleurs. Les températures maximales atteindront 18 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Hyacinthe Sambroni)